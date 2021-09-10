未來音樂祭｜王菀之周國賢28個演出單位　打破音樂節格式解構樂壇

即將在9月19日於九展Star Hall舉行的《TONE Music Festival 2021 未來音樂祭》，公開發售的少量門票也被迅速秒殺。今次音樂祭集結本地音樂圈超過28個風格鮮明而截然不同的演出單位，希望打破主流與獨立音樂的二元分野。

一齊欣賞6款不同形式的宣傳海報：

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當晚演出並非以傳統音樂節各人半小時的演出作鋪排，而是將每個音樂單位的精華及精神組成一場大匯演，並以解構樂壇作為整晚匯演的軸心。演出期間，有音樂人會以說書人的角色，在現場或透過短片現身，向大眾解說現時香港音樂的成份，真正了解香港音樂的變化和未來的價值。而當中28個音樂單位，又可以透過四個不同層面解構。

林家謙將會以說書人身份現身音樂祭。

網絡世代的音樂堀起：Billy、TomFatKi、MC $oho Kidney

每年都會有由網絡平台出發的影片製作人及indie歌手，異軍堀起佔據年度點擊榜的前列位置，加上樂迷聽歌習慣的轉變，YouTube成為了他們日常的音樂平台，香港音樂由點擊展現受歡迎程度，成了新常態，多個數以百萬點擊的音樂單位，將會在《未來音樂祭》走出播放器，展現他們同樣可以駕禦現場的氣勢。

音樂製作人在家創造宇宙：吳林峰、Gareth.T、Matt Force

年輕創作人紛紛以「bedroom producer」的模式開始製作音樂，一部電腦加上製作程式，插上樂器及錄音咪，就可創造你一首的作品。由睡房開始出發的音樂人，由一個人獨唱，到大家都琅琅上口，感同身受的創作，《未來音樂祭》帶你進入bedroom producer的宇宙。

搖滾盛世炸裂舞台：Instinct of Sight、JASON KUI、KOLOR、LMF、逆流、ONE PROMISE、 ToNick

在整個世界音樂圈，搖滾及相對重型的樂隊音樂仍然佔據重大的部份，搖滾從來不會過氣，香港當然仍有可以炸裂舞台的一大班音樂人，技巧、速度、聲量、感染力，每字每句的熱血與實踐精神，創作自由的真實見証，《未來音樂祭》不亡搖滾初衷。

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難以想像音樂人的多元合作：hirsk、乙女新夢、Jan Curious、JB、Serrini、王嘉儀、王菀之等

尊重每位音樂人的風格，各人的精彩不用同一把尺比較，這是 TONE MUSIC 樂見未來香港音樂的走向，更希望發掘到他們與自己喜歡的音樂人合作，《未來音樂祭》將會帶給樂迷的重大驚喜，rapper加上歌姬，電子噪音與流行，日式idol女團與搖滾。