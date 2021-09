《Chill Club》再開騷啦!同樣地,節目組將邀請100位現場觀眾。(ViuTV Facebook圖片)

ViuTV音樂節目《Chill Club》在6月曾將錄影場地移師到旺角麥花臣場館,並邀得林家謙、姜濤、陳卓賢、林二汶、Gin Lee(李幸倪)及Serrini(梁嘉茵)為《Chill Club A New Stage》音樂會獻聲。事隔三個月,節目組在今日(10/9)宣布團隊將再次進軍演唱會舞台,並落實在10月20日舉行《Chill Club The New Vibes》。演出陣容方面,除了有陳凱詠(Jace)、鄭欣宜和岑寧兒外,更有組合ERROR四位成員到場,務求與這三位新生代女聲在舞台上刷出火花。而對早前宣布12月於Star Hall舉行個唱的Jace而言,這次是個絕妙的熱身時機。