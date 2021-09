【VMA2021】Justin Bieber回歸掃大獎成大贏家　Olivia奪年度新人

年度樂壇盛事「2021 MTV音樂錄影帶頒獎禮」(MTV VMA 2021)香港時間9月13日早上在紐約舉行,焦點就落在闊別VMA 6年終於回歸的Justin Bieber身上。在上月宣佈提名名單時,Justin Bieber已經多得7獎提名。而在正式頒獎典禮中,他勇奪「年度歌手」及憑《Peaches》奪得「最佳流行歌曲」,成為大贏家。

Justin Bieber與Kid LAROI合唱《Stay》,兩人從高空吊威也降落台上的山峰裝置,全場歌手、嘉賓及入場粉絲立即興奮的企起身拍手歡呼,其後他獨唱《Ghost》。在獲頒獎項時,Justin換上啡色西裝外套,致詞時表示:「音樂是非常棒的媒介,讓我們同其他人接觸,團結一致。」

另外,18歲新人Olivia Rodrigo亦奪得三個獎項,包括「年度新人」、「年度歌曲」(《Drivers License》)及「年度突破表演」。她在台上表示奪得獎項非常瘋狂:「我要將這個獎項獻給所有在睡房地下寫歌的女孩。」

得獎名單如下:

年度最佳音樂錄影帶(Video of the Year)

Lil Nas X: “Montero (Call Me By Your Name)”

年度歌手(Artist of the Year)

Justin Bieber

年度歌曲(Song of the Year)

Olivia Rodrigo: “Drivers License”

最佳新人(Best New Artist)

Olivia Rodrigo

年度最佳PUSH演出(Push Performance of the Year)

Olivia Rodrigo: "Drivers License"

最佳組合音樂錄影帶(Best Collaboration)

Doja Cat ft. SZA: “Kiss Me More”

最佳流行音樂錄影帶(Best Pop)

Justin Bieber ft. Daniel Caesar, Giveon: “Peaches”

Olivia Rodrigo: “Good 4 U”

最佳嘻哈音樂錄影帶(Best Hip-Hop)

Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A.: “Franchise”

最佳搖滾音樂錄影帶(Best Rock)

John Mayer: “Last Train Home”

最佳另類音樂錄影帶(Best Alternative)

Machine Gun Kelly ft. Blackbear: “My Ex’s Best Friend”

最佳拉丁音樂錄影帶(Best Latin)

Billie Eilish & Rosalía: “Lo Vas A Olvidar”

最佳R&B音樂錄影帶(Best R&B)

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic: “Leave the Door Open”

最佳韓流音樂錄影帶(Best K-pop)

BTS – “Butter”

最具正能量音樂錄影帶(Video For Good)

Billie Eilish: “Your Power”

最佳導演(Best Direction)

Lil Nas X: “Montero (Call Me By Your Name)”_Directed by: Lil Nas X and Tanu Muino

最佳攝影(Best Cinematography)

Beyoncé, Blue Ivy, SAINt JHN, WizKid: “Brown Skin Girl” -Cinematography by: Benoit Soler, Malik H. Sayeed, Mohammaed Atta Ahmed, Santiago Gonzalez, Ryan Helfant

最佳藝術指導(Best Art Direction)

Saweetie ft. Doja Cat: “Best Friend” – Warner Records – Art Direction by: Alec Contestabile

最佳編舞(Best Choreography)

Harry Styles – “Treat People With Kindness” – Columbia Records