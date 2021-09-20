葉巧琳演唱會｜與Trekkerz重組淚崩：明知唱《給十年後的我》會喊

音樂會系列「來日之音」第三回《葉巧琳 Mischa Ip 2021 音樂會 - never too late my path, Mi way》上周六於海洋公園怡慶坊舉行，是Mischa入行9年來首個個人音樂會。當晚除獲同公司的陳柏宇、林奕匡、黃妍、布志綸、小塵埃及新人區子琳撐場外，梁祖堯、湯駿業、Serrini（梁嘉茵）、麥秋成、湯怡、泳兒、蔣家旻及一眾《全民造星III》Team A隊友也現身支持。

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今次Mischa以自己的音樂路作為音樂會主軸，一出場便演繹了她的首支個人單曲《孤單的貝多芬》，以強勁的樂章為樂迷熱身，然後她與4位男Dancers邊唱邊跳《一對一》、《二人份》及《怪物（心獸Version）》，火辣的舞蹈為音樂會帶來了第一個高潮位。熱舞過後，Mischa即笑道：「係咪估唔到一開始就跳咁多舞？好多謝大家嚟我出道9年以嚟第一個Concert，好明顯係一個自肥嘅concert啦！全男班dancers仲要個個都咁靚仔。其實呢9年我嘗試咗好多嘢，不停去發掘自己可以做到嘅嘢，不停摸索，當中會有啲唔好開心、失落嘅時候，但我好感激經歷過呢啲難關，因為係人生寶貴嘅一課。以下落嚟呢首歌，係我喺唱歌時，搵唔到自己把聲音，但呢首歌幫咗我好多。」

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在《能見度》及《殘渣》後，她再將音樂路追溯到在演藝學院主修音樂的年代，獻唱了一系列她昔日最愛的音樂劇歌曲，包括：《The Phantom Of The Opera (歌聲魅影)》的《Think of me》、《Chicago（芝加哥）》的《All that jazz》、《Burlesque（艷舞巨星）》的《I’m a good girl》、《Gentlemen Prefer Blondes（紳士愛美人）》的《》Diamonds are a girl's best friend》及《Wicked（綠野仙蹤前傳）》的《Defying Gravity》。

熟悉Mischa的樂迷應該知道，其實她加入樂壇時是以主音身份，與在演藝學院結識的結他手Mike及鍵琴手Pong一同組成樂隊Trekkerz（樂遊團）。昨晚3人再度聚首一堂，帶來Trekkerz限定重組，在《原地出發》後，三人在台上不經意地想當年，不但跟粉絲分享了他們在校園時的合照，Mike更自爆以前貪方便與Mischa共用同一個Locker。三人在唱過樂隊的作品《掃興》及《天生發呆》後，Mischa再合唱《給十年後的我》，此時她忍不住落淚，並衷心地對隊友說：「好多謝你哋咁多年都陪住我。」

嘉賓方面，Mischa邀請早前合唱《心獸（怪物version）》，同樣是《全民造星III》Team A成員的張進翹（Manson）同台演出。二人合唱了盧凱彤的《囂張》後，Mischa笑言本想Manson在演唱會中扮演暖男的角色，她透露道：「我明知唱《給十年後的我》時會喊，所以傾Rundown時諗過，不如Manson出嚟遞紙巾做暖男啦，但佢就話唔好，後來聽到話舞台後面可以有度門走出嚟型啲，佢即刻𦧲飯應。」Manson聽到即反駁：「因為我通常睇演唱會啲嘉賓都係好型，咁我都想喺你演唱會度做個型啲嘅角色，但我私底下都係暖男嚟。」此時Manson含情默默向著Mischa眨眼，不過女方未有過電，反問Manson：「你不停向我眨眼，做咩呀？」場面有趣得令台下粉絲都不禁失笑。搞笑過後，Manson帶來了自己的新作《無可救藥的浪漫》。

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Mischa坦言在追夢的路上遇上不少貴人，她先後獻唱《神吧眼淚都留給了人》和《如果一天》，分別獻給已去逝的經理人Leslie，曾鼓勵自己不要放棄唱歌劇、音樂劇的梁祖堯，及帶她到劇場舞台的音樂劇作曲家高世章。在音樂會尾聲，Mischa在粉絲的熱情encore聲下再度登場，並唱出《水舞間》、《Pick Up》和《我快學懂了》，之後她自爆開Show前一度壓力爆煲：「我前幾日有啲崩潰，我send message畀AhDee（湯駿業），我話我好擔心，佢安慰我話it’s OK，做你自己想做嘅嘢啦！入得嚟睇嘅人，都係支持你㗎！所以我好多謝你哋每一位買飛入場嘅人，亦多謝被邀請嘅你哋賞面嚟聽我唱歌，希望大家今晚真係好enjoy！」感性過後，Mischa唱出《浸浴》一歌，音樂會便圓滿結束。

Mischa騷後指之前要演出舞台劇《攣攣成人禮》，令演唱會只有兩星期的排練，但在極短時間內練習大量舞步，是一次很大的突破，她說：「其實觀眾入得嚟睇Show，都想睇到多啲嘢，咁我都會諗下大家想睇啲咩，所以就盡跳啦！喺咁短時間跳到咁多，就連排舞老師幫我改咗個名叫做『葉慧根』，我都可以叫自己做跳唱歌手！而家開咗個頭，日後再有快歌都應該要繼續跳，走唔甩。」而在台上與Trekkerz成員演出時唱到感動落淚的一刻，Mischa指自己收斂了，她說：「我之前喺排練室唱嗰陣喊到唱唔到落去，今次有心理準備就冇喊咁耐，不過歌詞實在觸動到我，忍唔到呢！」