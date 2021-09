葉巧琳演唱會｜與Trekkerz重組淚崩：明知唱《給十年後的我》會喊

音樂會系列「來日之音」第三回《葉巧琳 Mischa Ip 2021 音樂會 - never too late my path, Mi way》上周六於海洋公園怡慶坊舉行,是Mischa入行9年來首個個人音樂會。當晚除獲同公司的陳柏宇、林奕匡、黃妍、布志綸、小塵埃及新人區子琳撐場外,梁祖堯、湯駿業、Serrini(梁嘉茵)、麥秋成、湯怡、泳兒、蔣家旻及一眾《全民造星III》Team A隊友也現身支持。

今次Mischa以自己的音樂路作為音樂會主軸,一出場便演繹了她的首支個人單曲《孤單的貝多芬》,以強勁的樂章為樂迷熱身,然後她與4位男Dancers邊唱邊跳《一對一》、《二人份》及《怪物(心獸Version)》,火辣的舞蹈為音樂會帶來了第一個高潮位。熱舞過後,Mischa即笑道:「係咪估唔到一開始就跳咁多舞?好多謝大家嚟我出道9年以嚟第一個Concert,好明顯係一個自肥嘅concert啦!全男班dancers仲要個個都咁靚仔。其實呢9年我嘗試咗好多嘢,不停去發掘自己可以做到嘅嘢,不停摸索,當中會有啲唔好開心、失落嘅時候,但我好感激經歷過呢啲難關,因為係人生寶貴嘅一課。以下落嚟呢首歌,係我喺唱歌時,搵唔到自己把聲音,但呢首歌幫咗我好多。」

在《能見度》及《殘渣》後,她再將音樂路追溯到在演藝學院主修音樂的年代,獻唱了一系列她昔日最愛的音樂劇歌曲,包括:《The Phantom Of The Opera (歌聲魅影)》的《Think of me》、《Chicago(芝加哥)》的《All that jazz》、《Burlesque(艷舞巨星)》的《I’m a good girl》、《Gentlemen Prefer Blondes(紳士愛美人)》的《》Diamonds are a girl's best friend》及《Wicked(綠野仙蹤前傳)》的《Defying Gravity》。

熟悉Mischa的樂迷應該知道,其實她加入樂壇時是以主音身份,與在演藝學院結識的結他手Mike及鍵琴手Pong一同組成樂隊Trekkerz(樂遊團)。昨晚3人再度聚首一堂,帶來Trekkerz限定重組,在《原地出發》後,三人在台上不經意地想當年,不但跟粉絲分享了他們在校園時的合照,Mike更自爆以前貪方便與Mischa共用同一個Locker。三人在唱過樂隊的作品《掃興》及《天生發呆》後,Mischa再合唱《給十年後的我》,此時她忍不住落淚,並衷心地對隊友說:「好多謝你哋咁多年都陪住我。」

嘉賓方面,Mischa邀請早前合唱《心獸(怪物version)》,同樣是《全民造星III》Team A成員的張進翹(Manson)同台演出。二人合唱了盧凱彤的《囂張》後,Mischa笑言本想Manson在演唱會中扮演暖男的角色,她透露道:「我明知唱《給十年後的我》時會喊,所以傾Rundown時諗過,不如Manson出嚟遞紙巾做暖男啦,但佢就話唔好,後來聽到話舞台後面可以有度門走出嚟型啲,佢即刻𦧲飯應。」Manson聽到即反駁:「因為我通常睇演唱會啲嘉賓都係好型,咁我都想喺你演唱會度做個型啲嘅角色,但我私底下都係暖男嚟。」此時Manson含情默默向著Mischa眨眼,不過女方未有過電,反問Manson:「你不停向我眨眼,做咩呀?」場面有趣得令台下粉絲都不禁失笑。搞笑過後,Manson帶來了自己的新作《無可救藥的浪漫》。

Mischa坦言在追夢的路上遇上不少貴人,她先後獻唱《神吧眼淚都留給了人》和《如果一天》,分別獻給已去逝的經理人Leslie,曾鼓勵自己不要放棄唱歌劇、音樂劇的梁祖堯,及帶她到劇場舞台的音樂劇作曲家高世章。在音樂會尾聲,Mischa在粉絲的熱情encore聲下再度登場,並唱出《水舞間》、《Pick Up》和《我快學懂了》,之後她自爆開Show前一度壓力爆煲:「我前幾日有啲崩潰,我send message畀AhDee(湯駿業),我話我好擔心,佢安慰我話it’s OK,做你自己想做嘅嘢啦!入得嚟睇嘅人,都係支持你㗎!所以我好多謝你哋每一位買飛入場嘅人,亦多謝被邀請嘅你哋賞面嚟聽我唱歌,希望大家今晚真係好enjoy!」感性過後,Mischa唱出《浸浴》一歌,音樂會便圓滿結束。

Mischa騷後指之前要演出舞台劇《攣攣成人禮》,令演唱會只有兩星期的排練,但在極短時間內練習大量舞步,是一次很大的突破,她說:「其實觀眾入得嚟睇Show,都想睇到多啲嘢,咁我都會諗下大家想睇啲咩,所以就盡跳啦!喺咁短時間跳到咁多,就連排舞老師幫我改咗個名叫做『葉慧根』,我都可以叫自己做跳唱歌手!而家開咗個頭,日後再有快歌都應該要繼續跳,走唔甩。」而在台上與Trekkerz成員演出時唱到感動落淚的一刻,Mischa指自己收斂了,她說:「我之前喺排練室唱嗰陣喊到唱唔到落去,今次有心理準備就冇喊咁耐,不過歌詞實在觸動到我,忍唔到呢!」