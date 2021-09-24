馮允謙衛蘭10月九展合體開騷　繼兩年前《家門》再續前緣

音樂會系列「KKLIVE PLUS」繼第一回AGA x Dear Jane後，第二回邀請到衛蘭（Janice）和馮允謙（Jay）這對靚聲組合，二人將以「BACK TO THE NEW SKOOL」為主題 ，帶大家以音樂重溫成長中的學生時代。演唱會將於10月23-24日，於九展Star Hall舉行，門票將在明早（25/9）開始優先訂票，並於下周一（27/9）公開發售。

Jay Fung今次同Janice一齊開騷，又係樂迷搶飛嘅時間啦！

在演唱會消息公布後，聽眾都表示大感興奮，有樂迷留言指「係兩個我最鍾意嘅歌手」、「包保耳朵懷孕嘅演唱會」等。問到對演唱會最期待的部分，Janice說：「我最期待就係同Jay唱一啲我哋由細到大影響我哋最多嘅歌！」而Jay就對Janice表示：「我最期待係同你跳舞，但唔係嗰啲熱舞，因為呢個係BACK TO SKOOL喺學校，我希望係可以Slow Dance。」

對大部份樂迷而言，Janice和Jay可說是夢幻組合。

兩年前《家門》結下合作契機

Janice和Jay於2019年合唱《家門》一曲，為這次演唱會埋下種子。兩位歌手都在今年推出大受歡迎的個人作品，其中Janice於4月推出個人專輯《It's OK To Be Sad》，收錄12首作品，當中同名歌曲連同MV更深受一眾樂迷喜愛；而Jay飾演吸血鬼獵人的三步曲系列《思念即地獄》及《因愛之罪名》都大受好評，新歌《一步一悔過》更是一上架就被聽眾們熱烈推介。

Janice和Jay上一次合作，已經是兩年前的《家門》。

兩人近來合作緊密，除準備演唱會外，還送上驚喜給大家，於YouTube發布影片合唱對方的作品《一格格》和《Full Moon Party》，拍攝當日室內沒有冷氣十分炎熱，但二人還是相當專業地完成拍攝，在場工作人員全部忘記炎熱，表示聽出耳油！Jay指選擇Janice的《一格格》是因為一聽到這首歌就覺得很甜蜜，十分喜歡當中R&B的氣氛。而Janice早前在節目錄影中聽到Jay原唱的《Full Moon Party》就很喜歡，認為輕快又好玩，九十年代的氣氛亦很切合這次演唱會的主題。