馮允謙衛蘭10月九展合體開騷　繼兩年前《家門》再續前緣

音樂會系列「KKLIVE PLUS」繼第一回AGA x Dear Jane後,第二回邀請到衛蘭(Janice)和馮允謙(Jay)這對靚聲組合,二人將以「BACK TO THE NEW SKOOL」為主題 ,帶大家以音樂重溫成長中的學生時代。演唱會將於10月23-24日,於九展Star Hall舉行,門票將在明早(25/9)開始優先訂票,並於下周一(27/9)公開發售。

Jay Fung今次同Janice一齊開騷,又係樂迷搶飛嘅時間啦!

在演唱會消息公布後,聽眾都表示大感興奮,有樂迷留言指「係兩個我最鍾意嘅歌手」、「包保耳朵懷孕嘅演唱會」等。問到對演唱會最期待的部分,Janice說:「我最期待就係同Jay唱一啲我哋由細到大影響我哋最多嘅歌!」而Jay就對Janice表示:「我最期待係同你跳舞,但唔係嗰啲熱舞,因為呢個係BACK TO SKOOL喺學校,我希望係可以Slow Dance。」

對大部份樂迷而言,Janice和Jay可說是夢幻組合。

兩年前《家門》結下合作契機

Janice和Jay於2019年合唱《家門》一曲,為這次演唱會埋下種子。兩位歌手都在今年推出大受歡迎的個人作品,其中Janice於4月推出個人專輯《It's OK To Be Sad》,收錄12首作品,當中同名歌曲連同MV更深受一眾樂迷喜愛;而Jay飾演吸血鬼獵人的三步曲系列《思念即地獄》及《因愛之罪名》都大受好評,新歌《一步一悔過》更是一上架就被聽眾們熱烈推介。

Janice和Jay上一次合作,已經是兩年前的《家門》。

兩人近來合作緊密,除準備演唱會外,還送上驚喜給大家,於YouTube發布影片合唱對方的作品《一格格》和《Full Moon Party》,拍攝當日室內沒有冷氣十分炎熱,但二人還是相當專業地完成拍攝,在場工作人員全部忘記炎熱,表示聽出耳油!Jay指選擇Janice的《一格格》是因為一聽到這首歌就覺得很甜蜜,十分喜歡當中R&B的氣氛。而Janice早前在節目錄影中聽到Jay原唱的《Full Moon Party》就很喜歡,認為輕快又好玩,九十年代的氣氛亦很切合這次演唱會的主題。