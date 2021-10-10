專訪｜王梓軒談樂壇埋沒實力派音樂人？ 娛樂資訊太發達成障礙

自曾志偉升任無綫電視副總經理後，幾乎所有綜藝節目大革新，除新增《好聲好戲》、《盛·舞者》等多個節目，讓觀眾更加了解街舞、配音員等被忽視的界別。最近播出的創新音樂競技節目《演鬥聽》則邀請到不少流行歌手上節目即場Free Jam兼Battle，刷新音樂的可塑性及全新面貌。有份擔任節目製作的王梓軒（Jonathan）跟演鬥Band成員大談節目拍攝的幕後點滴及樂壇實況，更因節目而對不少歌手刮目相看。

撰文：關穎賢

攝影：梁碧玲

王梓軒服裝：Palladium、K-Swiss



王梓軒跟演鬥Band成員，後排左起：Byron、嘉嘉、王梓軒、Lydia、Gary。前排左起：Joey、Logout。（梁碧玲攝）

對於《演鬥聽》這類在綜藝及音樂界前無古人的節目，王梓軒承認由籌備、聚集演鬥Band成員、邀請嘉賓至開拍首三集都稍為感擔心。首先在物色成員期間都遇上小困難，因為就算有才華，都要肯在節目中玩音樂，並指有不少音樂人在沒有肯定目標及大綱下都會介意答應參與。由於節目內超過一半時間都是以無聊事做音樂，例如花邊新聞、手機入面的錄音，甚至網上的負面留言。有些歌手或音樂人可能未必能放下身段，所以需要玩得同有創作力的人才能Jam得到。

王梓軒續指連外國都沒有拍攝這類型節目，所以有不少唱片公司都會怕旗下歌手會被考驗到：「會擔心節目出到嚟會令歌手醜怪，所以要Call啲Friend，就算佢地聽唔明都肯玩。第一集至第三集基本上唔知道係做咩，多得他們的信任，通過他們的參與才能建立到這個節目的性格，如果沒有他們，就只是玩音樂。有他們在就會有諧趣綜藝性，同時能呈現技術性及音樂性。」

既然花了大量心機和心血去籌備及製作一個不知道會否石沉大海的節目，背後想傳遞什麼訊息給觀眾？梓軒坦言希望透過節目帶一股衝動給大眾，算不懂音樂都可以玩音樂，這樣才是真正的「玩音樂」，亦不想規限音樂，因不同風格及曲風上都可以融合，而創意在社會上有不同崗位，除能夠調理及抒發情緒之外，亦能留下記憶：「沒有創意或音樂的生活會很枯燥，就算是試驗都是一種創作。」

節目帶給觀眾新鮮感，同時讓大家認識到幕後音樂人及歌手的不同面貌。節目邀請的每位都好非常有才華，只是主流平台不容許他們展現出來，而當中有幾位歌手的讓人驚艷。各人都對於谷婭溦的音樂造詣感到驚訝，更大讚她由美聲、聲樂、Rap，以至京腔都難不倒她。另外，嘉嘉透露印象最深刻的就是衛詩懂得唱Reggae，在交談過後才得悉對方原來一直都很想嘗試這個曲風，但公司因為未聽過而不敢讓她嘗試。

問到要靠多方面的努力才能讓大眾認識音樂及不停努力推動音樂的人，是否覺得樂壇埋沒了有才華的歌手？梓軒坦言不只樂壇，而是整個新生代資訊太發達，很多事時候打開社交平台看到的資訊都會過目即忘：「碌過了就不見了，所有事物都來得快去得快，要留下印象就要先了解一個人的性格。」而節目正正就是讓大眾明白到大家對音樂的真心。

提到每年都有不少新人出道，主流的樂壇可會限制了大家的曝光率。作為Indie歌手及音樂人，梓軒認為主流樂壇的意思其實是指「主流音樂煲得興唔興」，而歌手的銜接就是要重新定義主流：「以前的主流就係上電台、上電視、出唱片，首先依家唔興出唱片，全部都係串流平台，唔上電視唔上電台嘅，都可以好紅，好似Tyson Yoshi咁，佢淨係網絡發布已經有千幾萬點擊率，比好多主流歌手還要多，他都是主流的一部分，我們要接受其實身邊周圍都是樂壇。 」

近期大眾都因MIRROR興起一股偶像追星潮，作為實力派如何看偶像派的歌手？Lydia認為MIRROR不只得個樣，看得出他們都很努力成為更值得擁有粉絲群眾的人：「可能他們努力到大家無辦法看到，但其實每次的成果都看到他們非常努力。 」而Joey則指MIRROR 12為成員都不是沒有才華，只是他們太靚仔：「外貌比他們的實力更加強，一班人可能比較難留意。但當單人表演的時候就會留意到他們的唱功。」

梓軒更忍不住表示外貌都係一種才華，更搞笑自嘲：「我們的問題就是，大家都有實力，只是外貌不夠出眾，如果靚仔啲，做咗偶像派啦！其實一向都有偶像派，每個時代都需要偶像。Twins、Boy'z、陳冠希都係偶像，就算彈結他好勁嘅謝霆鋒都係偶像，唔會冇偶像。偶像填補到大家嘅需要，喜歡養眼又喜歡聽歌，或者喜歡閉眼聽歌嘅，就可以聽我哋！」問到會否想跟偶像派歌手或MIRROR合作，梓軒直言歡迎任何歌手。