吳林峰演唱會｜唔諗下次開個唱選址：計劃咗之後就會變得難做

《吳林峰明天一切如常演唱會2021》昨晚（16/10）在旺角麥花臣場館圓滿結束，完場一刻，觀眾依然高呼「Encore」不願離開，最後吳林峰要親自回到台上，唱了一句「走先啦，係咁先啦，下次再玩吖」後，觀眾才慢慢離開會場。他在騷後接受《香港01》訪問時直言，沒有想過觀眾反應會如此熱烈：「呢個真係一個驚喜，對我嚟講有人叫我Encore已經係好神奇嘅事，仲要Encore完冇人肯走。（返到屋企會忍唔住喊？）我估都會嘅。」

吳林峰演唱會當晚台下觀眾反應熱烈，完騷後也遲遲未肯離開。（周倪瑩攝）

順利舉行處子個唱，吳林峰直言感覺非常不捨：「其實我到呢個時候都未肯相信自己真係開到一場演唱會，係會有一種如夢初醒嘅感覺，呢一刻嘅感覺係好空虛，哈哈，已經諗唔到更加適合嘅形容詞。」而以10分為滿分，他認為自己的表現值8分，認為自己在唱歌技巧上有進步空間：「我點都唔會畀自己滿分，一定要畀好大空間自己進步，如果下次冇進步就慘啦。」

完騷後，吳林峰直言感到空虛。（周倪瑩攝）

吳林峰坦言在演唱會期間，自己也有不少感觸，不過為顧及演出效果，他決定強忍淚水。尤其在致謝環節中，他特別感謝媽媽7年前願意放手讓自己走到街頭演唱，而這晚的演唱會也算對家人有一個交代：「我相信媽媽一直都支持我做呢樣嘢，只不過口講嘅時候會話擔心我，叫我不如搵份正職，好過冇錢使又呻辛苦，但係佢轉個頭就會畀$200我用同煲碗湯。我覺得今晚至少可以話畀媽媽知，我對於呢樣嘢並唔係玩玩下，我係認真嘅。」

吳林峰坦言當晚談起母親，自己也有點眼濕濕。（周倪瑩攝）

今晚邀請到許廷鏗（Alfred）和柳應廷（Jer）兩位重量級嘉賓，吳林峰直言難度比想像中低，主要與提前展開溝通和邀約有關：「唔可以話難，但係我哋本身知道咗個演唱會嘅時間之後，我第一時間就同Alfred講，佢就好快應承咗我。Jer本身嘅工作都真係比較忙，但係我都係提早咗好多同佢哋講，最後好彩地，佢哋睇完日程表後，發覺今晚真係冇嘢做，於是就嚟到呢度，真係要多謝花姐。其實我真係唔當佢哋係嘉賓，而係今次演唱會嘅其中一部份。」

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說到在台上公開向Jer下戰書，再度對打足球遊戲，他即笑說：「自從畀人半場炒8:0呢個恥辱發生咗之後，我真係練咗好多晚。其實嗰次係手掣問題，個手掣壞壞哋，如果換返個好啲嘅手掣，大家公平啲，可能都會輸嘅，但係唔會輸咁多囉，不過打機最緊要係開心。」事前吳林峰也有向Alfred、Jer及其他好友請教，歌唱部份先交給老師幫忙，而自己大部份時間都會問其他人如何應付心理質素：「技術層面嚟講，佢哋都會話『問咩吖！得㗎啦你！』但係我知自己事，所以都要去上堂。」

吳林峰笑指自己準備好覆桌，一報上次慘敗Jer之仇。（周倪瑩攝）

問到下次會否以更大舞台為目標，吳林峰直言現階段沒有任何目標：「我直頭係唔想有呢方面嘅計劃，硬係覺得有咗計劃之後，嗰樣嘢就會變得難做，所以都係順其自然。反而我會諗嚟緊仲可以做咩突破，呢個階段完咗，我可以點發掘更多方面嘅自己？到時候可以去到邊個場館，就再盡情咁同大家講啦。」