【輕談淺唱不夜天】誰是配樂007？

大概半年前,當新一集007電影《No Time to Die》還有一個月才上映,在The BRIT Awards 的舞台上就先拔頭籌,由Hans Zimmer為Billie Eilish伴奏加持,把電影主題曲《No Time to Die》演繹得淋漓盡致。

在007五十九年的電影配樂歷史中,永遠也是在時間軸上遲遲早早、是是非非。從過去的Monty Norma、John Barry,至剛發生的Hans Zimmer、Dan Romer,早到未必有着數,究竟是執手尾,還是標尾會,真的天曉得。

誰是鬼斧?誰是神功?

007主題曲那幾粒性感又神秘的音符,從1962年007系列首作《Dr. No》開始,成為開場序幕與主題配樂,擁有半世紀的地位,就如那句簽名標語「Bond, James Bond!」一樣無可取代。 007的身影出現在槍口的一端,突然來一個自信轉身,瞄準鏡頭向著埋伏開火,血紅自銀幕慢慢而下,多年後從未過時,至今仍是007配樂的核心。

你會問作曲家與編曲家,誰的功勞較大?曾經大家也爭持不下。首先,別把《Dr. No》片頭007theme song和《From Russia with Love》的theme song混淆!前者始見於1962年首部007系列首作Dr. No片頭,後者為1963年的007系列第二部 《From Russia with Love》的 theme song由John Barry所作。

John Barry。

《Dr. No》片頭007theme song這首經典主題配樂的著作權存在諸多爭議,甚至還鬧上了法庭。Monty Norman被認為是第一個寫下標誌性007主題配樂的作曲家,獲邀創作《Dr. No》主題曲時,他已是音樂界響噹噹的人物,及後也曾獲得Tony Award提名。當年《Dr. No》的電影製作人Albert R. Broccol在獲得James Bond間諜小說改編權後,便安排Monty Norman 飛到牙買加創作音樂,並支付他所有的費用。但Monty Norman並未在異地創出全新音樂。起初Count Basie先為《Dr.No》主題曲錄製最初期的版本,但製片和Monty Norman覺得它缺乏007某些性格特質。

此時,Monty Norman心中響起他因音樂劇《A House For Mr Biswas》胎死腹中的倉底心血《Good Sign Bad Sign》,再經他潤飾一番後,代表著性感又神秘的幾個音符終於出現!然而,製片對Monty Norman的作品並不滿意,因此委託年輕的John Barry重新再編Monty Norman的初作,John Barry的重編雖然為往後五十多年007的音樂奠基,但當他把這首經典配樂納入個人作品時,立即遭到Monty Norman訴訟,最後Monty Norman打贏了兩次誹謗訴訟,John Barry此後對007配樂的話題低調許多,但John Barry仍共為11部007電影操刀配樂,並在1987年《The Living Daylights》急流勇退。

故事還未完結,今次《No Time to Die》電影在上影前三個月,製片一句Hans zimmer補上Dan Romer所有三姑六婆仲唔豎起耳仔?再加上番外篇Billie Eilish和他的兄弟Finneas透露男主角Daniel Craig在音樂上有過多的操控權,令他們不曾擁有真正的創作自由。Finneas說:「他必須喜歡它。如果丹尼爾不喜歡它,那麼你就得不到這份工作。」 戲裡戲外碟戰連連,一地花生一張戲票,真的值回票價。

007五十九年主題Dark收尾?

在007電影主題曲的五十九年歲月裡,當然是跟着劇情走,先不說開首兩集《Dr. No》和《From Russia with Love》的終極標誌性,由Shirley Bassey《Goldfinger》、Tom Jones 《Thunderball》、Nancy Sinatra 《You only live twice》,到Shirley Bassey《Diamonds are forever》正正演繹了007初起的盛勢凌人,Sheena Easton 《For your eyes only》、Rita Coolidge 《All time high》絕對是007卿卿我我的階段,Duran Duran《A view to a kill》至Garbage 《the world is not enough》盡顯007戰無不勝,但去到Madonna 《Die another day》情況便急轉直下越來越dark。今集《No Time to Die》導演Cary Joji Fukunaga把007形容為「受傷的動物」,在這個不對稱戰爭的年代,間諜活動的規則更加黑暗,看着復仇者的畫面,襯上配樂大國手Hans Zimmer 蕩氣迴腸的演繹,再由Billie Eilish 在你耳邊低徊沈吟,完場時餘音渺渺。

