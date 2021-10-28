張繼聰為慈善跑唱主題曲　陳國峰拍MV激到愛女離家出走

張繼聰最近為《貝智基金 陪著你跑 2021》唱主題曲《一窗之隔》，歌曲圍繞一個爸爸和有特殊學習需要孩子溝通和相處的故事。面對有特殊學習需要的孩子，爸爸起初束手無策，溝通就好像隔着磨砂簾一樣，無法看透，也無法互相理解，後來爸爸用心去聆聽孩子的需要，打破隔膜，與孩子建立溝通的橋樑，讓愛在兩代之間流動。

張繼聰為《貝智基金 陪著你跑 2021》唱主題曲。

MV方面則邀請陳國峰擔任男主角，他在故事中飾演一名爸爸，在太太早逝後就與患上自閉症的女兒相依為命。女兒不喜愛讀書做功課，卻愛沉迷在重複性的遊戲當中，又愛在街上執拾一些垃圾回家，然後指揮爸爸幫忙搬上天台。除此之外，家中也有一些物品時常離奇消失，包括一盞座地檯燈。父親雖感到無奈，也不太瞭解其行為，卻沒有太大責罰，給予女兒很大的體諒和支持。 直至有一次，家中去世太太的相片及戒指也不見了，爸爸終於忍不住教訓女兒，女兒也脾氣離開屋企。爸爸緊張地四處尋找女兒，最後終於在天台找到她。原來女兒把一直收集回來的垃圾堆砌成一間小城堡，把媽媽相片放在城堡裡，讓檯燈的光芒照耀著媽媽。

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張繼聰希望透過歌曲帶出正面鼓勵的信息，明白無論是小朋友還是家長，都承受很多困難和壓力，希望讓他們知道，很多人在背後支持他們。他尤其喜歡「我陪同你／不需怕路遠」這句歌詞：「這首歌是所有家長的心聲，作為家長，會一輩子陪伴小孩走他的路，同時付出無比的愛心和勇氣。」他認為當感覺氣餒和灰心的時候，最適合聽這首歌，讓他們知道，很多人都支持和明白他們。