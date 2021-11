【輕談淺唱不夜天】Be《Easy On Me》　 Adele新碟的坦率

19、25、30……

不是甚麼攪珠號碼,而是Adele三張專輯的主題及名稱。沒錯,至今她才發表了三張大碟,但她已成為全球樂迷的聲音磁場。她一開聲,幾乎全球都靜下來傾聽;她一出現,亦會令現場的人屏息靜氣,還帶來歡樂。有看過她現場表演(不論是演唱會或是螢幕上)的朋友都應該感受到,她除了有攝人的厚實聲線,亦有她可愛的幽默。

Adele。(相片由Columbia Records提供)

Adele 來自英國倫敦,2006年在BRIT School for Performing Arts & Technology畢業後四個月,便發表了兩首單曲,其中包括《You Make Me Feel My Love》。Adele率性的創作,靈感往往來自她的生活。專輯內的作品,赤裸裸地呈現她每個階段的成長歷程,尤其是在感情上。

在2011年她出版了第二張專輯《25》。一首《Someone Like You》,紅遍全球。她亳不掩飾地承認,該首歌的題材正是她自己的感情經歷。她就是這樣的坦率及快樂,坦然表露內心世界給全球。這不是一般人會做及可以做到的事。平民百姓如我們,內置的心理機制一般會先對自己作出否認。首先會否定自己的情緒;其二便會否定事情的責任及真實性。我們的潛意識會應用諸如此類的方法,不去面對內在的自己,這是我們一般還未醒覺的靈魂會作出的內置反應。

說回Adele,我也是因為《Someone Like You》才重新細味她第一張專輯《19》。當初我也被她的聲音震懾,好奇是哪裡彈出來的好聲音。重溫《19》,留意她接受的大小訪問、現身的清談綜藝,以及她短暫休息為聲帶動手術的新聞等等。對我來說,Adele也算是一個現象(phenomenon)。Adele的才華,毋庸置異是star的quality。而她並沒有被這一切的名利沖昏頭腦,一直保持著鄰家貼地女子的特質。從她坦白感情、聲帶開刀、生孩子及刻意減肥的事,我看到的是一個誠實的人,而不是一位高傲的國際巨星。

至於今次專輯《30》內的首打《Easy On Me》,就是她瘦身後宣傳的新歌。她不求你要be easy on her,給她空間。而是要告之,我就是有這樣脆弱的一面,你要對我作出相對的調整及回應,be “easy on me”。雖然今次的宣傳和以往的一樣鋪天蓋地:電台清談、電視綜藝、雜誌訪問等少不了,因為大眾都希望聽到她的聲音之餘,更能看到她的出現,連她穿高跟鞋去看籃球賽,走到球員中竊竊私語的打氣都能成為新聞;相信這也是被安排出現的公關show吧。

無可否認,今時今日Adele的歌,已不只是她個人的發表,更是一個品牌的產品發佈。她要填飽的是數十甚至數百人的飯碗。所以不得不高調張揚,才能獲得相應的商業回報。不過我會期待,或許她會靜悄悄地出版單曲及專輯,然後低調地在網絡上發佈而又大紅的日子。讓我們看到一個真正平民化又具實力的Adele,在沒有包裝及宣傳的協助下,如何爆出來!不過,聽聞她其實也不介意五光十色的生活呢。

《輕談淺唱不夜天》主持劉沛龍

