Travis Scott音樂節釀8死陰謀論被瘋傳　6大證據同撒旦教血祭有關

饒舌歌手Travis Scott於美國時間上周五（5/11）晚，在美國德州休斯頓連續第三年舉行大型音樂節Astroworld Festival，而Drake就擔任客串表演嘉賓。當晚約5萬觀眾入場，由於觀眾激動湧向台，導致發生人踩人意外，釀8人死亡300人受傷，年紀最細的傷者只有10歲。

Travis Scott音樂節釀8死陰謀論被瘋傳。（Twitter圖片）

事後Travis在IG上載黑白自拍短片表示大受打擊，對意外的嚴重程度不知情。不過其中一名傷者Manuel Souza，入稟向Travis與主辦方Live Nation索償至少1百萬美元（約780萬港元），指控他們疏忽導致自己受傷，並認為慘劇是「可以避免」，只是被主辦方無視。另一名傷者Kristian Paredes同樣入稟控告Travis與Live Nation，指Travis與Drake煽動群眾，故將Drake列位被告之一。今日Travis表明會為8位死者支付葬禮費用，同時為受慘劇影響的人士安排心理治療，並已經投過律師聯絡受害者家屬。

不過事件繼續發酵，有不少網民及現場觀眾都表示現場簡直就是「人間地獄」，網絡更湧現大量有關音樂節跟撒旦教及血祭的陰謀論。

支持反烏托邦？

Travis在音樂節舉行前在IG上載了兩張宣傳照，其中兩張都有手之目的圖案，令人想起Guillermo del Toro執導的電影《魔間迷宮》（Pan's Labyrinth）中，形象恐怖的「Pale Man」。另外，音樂節前夕推出的新歌美術圖中，Travis將自己變成尖耳朵及尖牙的魔鬼，並寫上「真正的反烏托邦在這裡！」（The True dystopia is here!）的字眼，有邪門的感覺。

專輯封面預告8人死亡？

《Astroworld》這張專輯於2018年8月3日發行，亦是因這張專輯Travis開始連續三年舉行同名音樂節。有網民指出這張專輯的封面有8個人，這8人都是正預備進入「Astroworld」遊樂園玩，而在今次慘劇中不幸離世的亦跟專輯一樣不約而同為8人。

音樂節入口暗示通往地獄的入口？

音樂節的場地設計成《Astroworld》專輯一樣，入口擺放了Travis Scott的金色頭像，而入口就是Travis的口。有網民發現這個設計跟十五至十六世紀的荷蘭畫家Hieronymus Bosch的名畫《地獄劫》不謀而合，這幅畫講述了基督降臨地獄，並描述了可惡的惡魔和罪人的混亂活動。而畫中有一怪物張開了口，代表地獄的入口。有網民猜測Travis Scott將音樂節的入口設計成這樣，是代表了他跟撒旦教有關聯及將於音樂節期間進行血祭。

火燒白鴿？

白鴿在宗教有很久歷史，有指白鴿代表神的靈魂，而燒白鴿這個舉動，加上在音樂節中離世的8個觀眾，這就是代表撒旦教的血祭及祭祀儀式。

相約觀眾地獄見？

在獻唱期間，台上的熒幕播出「在另一邊見」（See ya on the other side）的字句。綜合以上其他「證據」，有不少人都認為這句話是暗示相約入場觀眾在地獄見。

666神秘數字？

Travis Scott經常在公開場合做這個惡魔手勢。（Getty Images）

可能有人會問，音樂節都舉行了第三年，為何過去兩年都沒有發生任何意外？值得留意的是，今年音樂節舉行的當日，即2021年11月5日，是撒旦教成立的666個月後的第6日。而作為演唱會客串嘉賓的Drake，碰巧跟Travis Scott的年紀相差66個月零6日，所有否跟6這個惡魔數字有關，不禁令人想起這些關聯。