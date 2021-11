Travis Scott音樂節釀8死陰謀論被瘋傳　6大證據同撒旦教血祭有關

饒舌歌手Travis Scott於美國時間上周五(5/11)晚,在美國德州休斯頓連續第三年舉行大型音樂節Astroworld Festival,而Drake就擔任客串表演嘉賓。當晚約5萬觀眾入場,由於觀眾激動湧向台,導致發生人踩人意外,釀8人死亡300人受傷,年紀最細的傷者只有10歲。

Travis Scott音樂節釀8死陰謀論被瘋傳。(Twitter圖片)

事後Travis在IG上載黑白自拍短片表示大受打擊,對意外的嚴重程度不知情。不過其中一名傷者Manuel Souza,入稟向Travis與主辦方Live Nation索償至少1百萬美元(約780萬港元),指控他們疏忽導致自己受傷,並認為慘劇是「可以避免」,只是被主辦方無視。另一名傷者Kristian Paredes同樣入稟控告Travis與Live Nation,指Travis與Drake煽動群眾,故將Drake列位被告之一。今日Travis表明會為8位死者支付葬禮費用,同時為受慘劇影響的人士安排心理治療,並已經投過律師聯絡受害者家屬。

不過事件繼續發酵,有不少網民及現場觀眾都表示現場簡直就是「人間地獄」,網絡更湧現大量有關音樂節跟撒旦教及血祭的陰謀論。

支持反烏托邦?

Travis在音樂節舉行前在IG上載了兩張宣傳照,其中兩張都有手之目的圖案,令人想起Guillermo del Toro執導的電影《魔間迷宮》(Pan's Labyrinth)中,形象恐怖的「Pale Man」。另外,音樂節前夕推出的新歌美術圖中,Travis將自己變成尖耳朵及尖牙的魔鬼,並寫上「真正的反烏托邦在這裡!」(The True dystopia is here!)的字眼,有邪門的感覺。

專輯封面預告8人死亡?

《Astroworld》這張專輯於2018年8月3日發行,亦是因這張專輯Travis開始連續三年舉行同名音樂節。有網民指出這張專輯的封面有8個人,這8人都是正預備進入「Astroworld」遊樂園玩,而在今次慘劇中不幸離世的亦跟專輯一樣不約而同為8人。

音樂節入口暗示通往地獄的入口?

音樂節的場地設計成《Astroworld》專輯一樣,入口擺放了Travis Scott的金色頭像,而入口就是Travis的口。有網民發現這個設計跟十五至十六世紀的荷蘭畫家Hieronymus Bosch的名畫《地獄劫》不謀而合,這幅畫講述了基督降臨地獄,並描述了可惡的惡魔和罪人的混亂活動。而畫中有一怪物張開了口,代表地獄的入口。有網民猜測Travis Scott將音樂節的入口設計成這樣,是代表了他跟撒旦教有關聯及將於音樂節期間進行血祭。

火燒白鴿?

白鴿在宗教有很久歷史,有指白鴿代表神的靈魂,而燒白鴿這個舉動,加上在音樂節中離世的8個觀眾,這就是代表撒旦教的血祭及祭祀儀式。

相約觀眾地獄見?

在獻唱期間,台上的熒幕播出「在另一邊見」(See ya on the other side)的字句。綜合以上其他「證據」,有不少人都認為這句話是暗示相約入場觀眾在地獄見。

666神秘數字?

Travis Scott經常在公開場合做這個惡魔手勢。(Getty Images)

可能有人會問,音樂節都舉行了第三年,為何過去兩年都沒有發生任何意外?值得留意的是,今年音樂節舉行的當日,即2021年11月5日,是撒旦教成立的666個月後的第6日。而作為演唱會客串嘉賓的Drake,碰巧跟Travis Scott的年紀相差66個月零6日,所有否跟6這個惡魔數字有關,不禁令人想起這些關聯。