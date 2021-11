Silk Sonic全新大碟獲樂評人激讚：將我們帶回Soul Train時期！

由屢獲格林美獎殊榮的Bruno Mars 及 Anderson .Paak組成的Silk Sonic終於在昨日(12/11)推出全新大碟《An Evening With Silk Sonic》,更特邀嘉賓主持Bootsy Collins的加持下發佈了首張專輯,當中除了收錄他們早前已推出的三首熱門歌曲《Leave The Door Open》、《Skate》和《Smokin Out The Window》外,還包括5首全新單曲。

Silk Sonic終於在昨日(12/11)推出全新大碟《An Evening With Silk Sonic》。

Silk Sonic於2021年3月發佈了由 Bruno Mars及Florent Déchard執導的《Leave The Door Open》MV後,在2021年音樂錄影帶大獎中榮獲「最佳R&B音樂影片」及「最佳剪輯」。這首歌成為Silk Sonic首支打入Billboard百強單曲榜中的冠軍單曲,除2次榮登榜首外,更在前10名停留連續18周。而上周剛推出的新歌《Smokin Out The Window》的官方音樂影片獲樂評人大讚Bruno Mars和Anderson .Paak在復古的音樂MV中透過穿著寬版翻領燕尾服,在舊式的電視機面前跳舞,成功把一切帶回到了1970年代著名音樂節目《Soul Train》的時期。