EMA｜Ed Sheeran奪最佳歌手即場獻唱新歌　BTS捧走4獎項成大贏家

撰文：關穎賢
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《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）周日（14/11）於匈牙利首都布達佩斯舉行，現場星光雲集，出席的歌手包括有Ed Sheeran、Rita Ora、Yungblud、Saweetie等。早前獲得8項提名的Justin Bieber竟然捧蛋，而Ed Sheeran奪得最高殊榮「最佳歌手」及憑回歸後的首隻新歌《Bad Habits》奪得「最佳歌曲」，更即場獻唱新歌。

另外，繼去年捧走4獎的韓國天團防彈少年團（BTS）雖然未能現身頒獎禮，今年再度撼贏BLACK PINK的Lisa、Rose、Twice等，獲得「最佳流行歌手」、「最佳組合」、「最佳歌迷」以及「最佳K-Pop」成為全場大贏家。

BTS捧走4獎項成大贏家。（IG/@mtvema）

EMA部分得獎名單：

最佳歌手：Ed Sheeran
最佳歌曲：Ed Sheeran《Bad Habits》
最佳音樂錄影帶：Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》
最佳流行歌手：BTS
最佳組合：BTS
最佳歌迷：BTS
最佳K-Pop歌手：BTS
最佳合作：Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》
最佳新人：Saweetie
最佳美國歌手：Taylor Swift
最佳電子音樂歌手：David Guetta
最佳拉丁歌手：Maluma
最佳Hip Hop歌手：Nicki Minaj
最佳搖滾歌手：Måneskin
最佳另類歌手：YUNGBLUD
最佳突破歌手：Olivia Rodrigo
最佳正能量音樂錄影帶：Billie Eilish《Your Power》
最佳英國與愛爾蘭歌手：Little Mix

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