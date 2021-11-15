EMA｜Ed Sheeran奪最佳歌手即場獻唱新歌　BTS捧走4獎項成大贏家

《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）周日（14/11）於匈牙利首都布達佩斯舉行，現場星光雲集，出席的歌手包括有Ed Sheeran、Rita Ora、Yungblud、Saweetie等。早前獲得8項提名的Justin Bieber竟然捧蛋，而Ed Sheeran奪得最高殊榮「最佳歌手」及憑回歸後的首隻新歌《Bad Habits》奪得「最佳歌曲」，更即場獻唱新歌。

另外，繼去年捧走4獎的韓國天團防彈少年團（BTS）雖然未能現身頒獎禮，今年再度撼贏BLACK PINK的Lisa、Rose、Twice等，獲得「最佳流行歌手」、「最佳組合」、「最佳歌迷」以及「最佳K-Pop」成為全場大贏家。

BTS捧走4獎項成大贏家。（IG/@mtvema）

EMA部分得獎名單：

最佳歌手：Ed Sheeran

最佳歌曲：Ed Sheeran《Bad Habits》

最佳音樂錄影帶：Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》

最佳流行歌手：BTS

最佳組合：BTS

最佳歌迷：BTS

最佳K-Pop歌手：BTS

最佳合作：Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》

最佳新人：Saweetie

最佳美國歌手：Taylor Swift

最佳電子音樂歌手：David Guetta

最佳拉丁歌手：Maluma

最佳Hip Hop歌手：Nicki Minaj

最佳搖滾歌手：Måneskin

最佳另類歌手：YUNGBLUD

最佳突破歌手：Olivia Rodrigo

最佳正能量音樂錄影帶：Billie Eilish《Your Power》

最佳英國與愛爾蘭歌手：Little Mix