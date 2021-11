EMA｜Ed Sheeran奪最佳歌手即場獻唱新歌　BTS捧走4獎項成大贏家

《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》(EMA)周日(14/11)於匈牙利首都布達佩斯舉行,現場星光雲集,出席的歌手包括有Ed Sheeran、Rita Ora、Yungblud、Saweetie等。早前獲得8項提名的Justin Bieber竟然捧蛋,而Ed Sheeran奪得最高殊榮「最佳歌手」及憑回歸後的首隻新歌《Bad Habits》奪得「最佳歌曲」,更即場獻唱新歌。

另外,繼去年捧走4獎的韓國天團防彈少年團(BTS)雖然未能現身頒獎禮,今年再度撼贏BLACK PINK的Lisa、Rose、Twice等,獲得「最佳流行歌手」、「最佳組合」、「最佳歌迷」以及「最佳K-Pop」成為全場大贏家。

BTS捧走4獎項成大贏家。(IG/@mtvema)

EMA部分得獎名單:

最佳歌手:Ed Sheeran

最佳歌曲:Ed Sheeran《Bad Habits》

最佳音樂錄影帶:Lil Nas X《MONTERO (Call Me By Your Name)》

最佳流行歌手:BTS

最佳組合:BTS

最佳歌迷:BTS

最佳K-Pop歌手:BTS

最佳合作:Doja Cat ft. SZA《Kiss Me More》

最佳新人:Saweetie

最佳美國歌手:Taylor Swift

最佳電子音樂歌手:David Guetta

最佳拉丁歌手:Maluma

最佳Hip Hop歌手:Nicki Minaj

最佳搖滾歌手:Måneskin

最佳另類歌手:YUNGBLUD

最佳突破歌手:Olivia Rodrigo

最佳正能量音樂錄影帶:Billie Eilish《Your Power》

最佳英國與愛爾蘭歌手:Little Mix