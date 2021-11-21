Tyson Yoshi親自執導新歌MV　豪擲近七位數向兩大人氣動畫致敬

Tyson Yoshi（程俊彥）近日推出新歌《That Guy》，靈感來自他當年暗戀女友Christy的感受。Tyson把同時追求Christy的人稱作「That guy」，直言每次有其他追求者出現時都會吃醋，覺得自己才是最適合Christy的人選。一句「Give me your name／用你的名字寫一首破千萬的情歌」，讓聽眾清楚明白歌曲的對象正是Christy。除了音樂上，Tyson今次也在MV製作上花了不少功夫。

Tyson Yoshi近日推出新歌《That Guy》，以未拍拖前暗戀Christy的心情作為靈感。（MV截圖）

《That Guy》MV由Tyson親自執導，以在遊戲內打怪拯救公主，比喻現實生活中追求心上人的過程。故事中扮演打工仔的Tyson跌入虛構世界，經歷多次失敗及重生，最終擊敗大魔王，成功拯救公主，可惜在墮入愛河之際被老闆叫醒，回到現實世界。

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製作上Tyson付出不少誠意，拍出兒時在夢境中所發生的事，MV中也加插了不少動畫元素，例如一開始Tyson的自轉動畫，靈感正是來自《數碼暴龍》系列的「進化自轉」，其後在打怪途中也加插「寫輪眼」、「須佐能乎」、「輪迴眼」等《火影忍者》元素。這個MV需時約4個月完成，主要原因是涉及大量後期製作，包括平面動畫及CG特效，當中在動畫繪圖部份，Tyson更力邀近期人氣高企的動畫《咒術迴戰》其中兩位作畫監督（負責統一動畫繪圖的畫風）會津五月和北村晉哉出馬，花費迫近7位數。