胡鴻鈞演唱會︱爆肌跳唱《雙飛》　尾場強忍眼淚：我要完成呢首歌

《胡鴻鈞 The Day After 2021演唱會》今晚（27/11）在九展Star Hall舉行，在《祝君好》後，Hubert即送上《今天不營業》，他出場時模擬自己睡在床上，而被上的圖案則不停更換，猶如短時間內換上不同服飾。隨後Hubert再唱今年另一首代表作《整親》，此時他終於「下床」，穿著橙色鬆身衫邊跳邊唱。在唱出道作《雙飛》時，Hubert再把上衣脫掉，盡騷苦練成果，台下的「胡太」當然看得過癮。

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隨後Hubert換上深藍色戰衣，先後演繹《偉業街》和《太難開始》，除了收花外，更獲歌迷贈送發光兔仔耳朵。掛上兔仔耳朵的Hubert坦言，自己也會從網民留言中得到力量，不過不明白為何會有「Fans」的存在，不明白為何他們願意作單方面的付出，但他也願意接受。不過昨晚哭成淚人的Hubert，期間叫音樂總監蘇道哲停止在講話期間伴奏：「你彈啲嘢好催淚呀。」此時台下觀眾提醒Hubert不要哭，Hubert即說：「今日我唔會再喊，我要完成呢首歌。」接著Hubert唱出《謝謝你的應援》，答謝樂迷支持，台下觀眾也紛紛亮起手機電筒。

在歌迷紛紛大叫Encore下，Hubert也身穿印有「Hubert」字樣的服飾登場，先唱起《如這麼愛他》和《沒身份妒忌》，在與觀眾大合照後，再以《凡人不懂愛》，為一連兩晚的演唱會劃上句號。