New TV跨年騷壓軸嘉賓唔係古巨基　郭富城強勢加盟維港無人機匯演

由New TV主辦的《2021 美麗的夜香港跨年演唱會》將於12月31日晚在中環海濱活動空間舉行，繼早前公佈邀請到11個單位歌星，包括林子祥、李克勤、周慧敏、任賢齊、草蜢、杜德偉、泳兒、菊梓喬、Supper Moment、曾比特、陳凱詠，落實演出。今日（15日）隆重宣佈，幾經努力協調，終於成功邀請到舞台王者郭富城重磅加盟，擔任壓軸表演嘉賓！

郭富城重磅加盟，擔任壓軸表演嘉賓！

今次城城將會聯同其盛大舞群，以最強勁歌熱舞，史無前例地配合維港上空無人機匯演，與現場一萬六千名觀眾一齊熾熱倒數迎新年，並將作全球直播。NEW TV總經理陳影彤表示，非常難得亦榮幸邀請到郭富城參加今次重磅加盟跨年倒數晚會，由於城城一直忙於拍攝電影，今次絕對是排除萬難才邀約成功。

今次真係星光熠熠！

城城亦很開心能參加今次跨年晚會：「電影工作是比較緊密，但是我仍然努力騰出檔期參加演出，因為很難得今年可以留在香港和家人及朋友一起倒數跨年，到時我也將會全力以赴演出，送給大家開心悅目的歌舞，迎接新一年。」

郭富城重磅加盟，擔任壓軸表演嘉賓！（資料圖片）

跨年演唱會預計耗資3000萬元製作，每位入場觀眾可以憑票尾參加大抽獎，巨獎將會是一輛名貴Tesla電動車以及多部新款iPhone，稍後還會陸續加碼其他優惠。另外，透過這次活動，主辦方希望為香港復甦作一個起點，為加強氣氛，此演唱會除了大型無人機匯演外，亦會在舞台上綻放煙火，倒數前11:55左右更會作全球直播，無人機倒數配合璀璨維港夜景和大型的鐳射燈火音樂匯演與現場16000名觀眾一起跨年倒數，力求帶給所有觀眾朋友們前所未有的觀賞體驗。