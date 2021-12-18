專訪｜尚羚憶4年前做導遊帶結他大師上山頂　意外成新碟合作契機

製作歷時長達3年，尚羚（Sherine，前名黃淑玲）自資推出的爵士唱片《TWO FOR THE ROAD》終於面世。專輯原訂上年推出，不過Sherine因疫情停留在馬來西亞，加上當時發現懷有女兒Elizabeth，因此決定延後推出，將每一首歌的聲音質素做到最好：「好似係一個好完美嘅時機發現自己有BB，之前周圍去錄好晒音，雖然冇得飛嚟飛去，都只係差母帶處理（mastering）同混音（mixing）。之後認識咗Kent Poon（潘建章），嗰時只需要等佢傳咗啲聲，我再畀意見。最開心係可以用好多時間處理好音質，可能係因為唔急，令我好滿意呢張碟嘅專輯。」

《TWO FOR THE ROAD》以duo concept呈獻，每首歌分別與不同樂手只以一種樂器伴奏。這張專輯除了紀錄Sherine與老公阿正（馮庭正，RubberBand結他手）周遊列國的經歷，也巧合地完成了不少外界視為不可能的任務，包括邀請荷蘭結他大師Jesse van Ruller合作。她坦言兒時較害羞，但若非鼓起勇氣提出邀請，或許就不會有這張專輯面世：「以前會比較怕醜，好多嘢心裏面想做，但係唔敢開口問。之後我大個咗，有位哥哥同我講過，如果你永遠都唔去問，個結果永遠都會係『No』，就算係問咗，最多都係人哋話唔得啫。我覺得呢樣嘢好好，即管去問，可能佢會應承呢！我覺得有好多嘢，如果係你個心好想去做就做，有時人哋拒絕你，呢啲嘢都係自己控制唔到，不如跟隨自己嘅內心去做，你唔會知道個結果係點。你係故事嘅主角，寫緊嘅係關於你嘅故事，唔係其他人嘅故事。」

撰文：劉傳謙

攝影：梁碧玲



經歷長達三年的錄音和後期製作過程，《Two For The Road》終於正式面世。（尚羚Instagram圖片）

一個約定促成一次合作

收錄在專輯內的《Two For The Road》正是由Jesse van Ruller伴奏，而與這位結他大師的淵源，要從2017年「法國五月藝術節」說起。阿正向來視Jesse為「Guitar Hero」，當他知道偶像應邀來港表演後，就帶齊家中收藏的CD，與Sherine和包以正一起睇騷。而Sherine在表演過後即約Jesse遊覽山頂，無意中留下了一個約定：「我知道老公未必會咁做，話晒係佢嘅偶像，無端端可以見到佢同合照，佢當刻嘅感覺肯定同我唔同。我同Jesse變咗朋友，仲接受咗我邀請，我就帶佢哋食點心、上山頂，嗰時我先生揸車，Jesse就坐喺隔離，我覺得佢係又開心又緊張。之後我哋就同Jesse有個約定，一年後我哋會去搵佢，阿正就跟佢上結他堂。」

Jesse van Ruller是阿正心中的guitar hero。（阿正Instagram圖片）

及後Sherine和阿正在翌年8月到阿姆斯特丹渡假兩星期，這段時間阿正能以偶像的結他課作為生日禮物，但Sherine起初只四出購物、參觀博物館，於是忍不住向阿正提出，希望老公能幫忙邀請Jesse合作：「有一日佢返嚟，我就問佢可唔可以幫手問下老師，可唔可以幫我錄首歌，佢即刻同我講『你知唔知佢係邊個，梗係唔得啦！』佢係一位好出名嘅Jazz giants，喺歐洲好出名，出過好多張碟，成日都會喺屋企聽佢嘅碟。但係佢真係好甜蜜，同我講完冇可能之後，隔幾日就再同我講，話佢肯幫手錄兩首歌，唔係一首。其實我都係試下問咋，而呢次錄音就開始咗呢張專輯嘅製作。」錄製完成後，Jesse也曾向Sherine提出過，不介意日後製作時再加上其他樂器，但她認為整個編曲夠簡單，而且能突出每位樂手的演奏手法，於是落實專輯奉行duo concept。

老公口中的不可能，最後成為了《Two For The Road》的起點，Sherine不禁大讚阿正好sweet。（尚羚Instagram圖片）

堅持只用鼓手伴奏

在疫情前，Sherine用了兩年時間遠赴杜拜、美國、日本等地，於當地錄音室錄製不同歌曲，當然也有在香港雅旺錄音室（Avon Recording Studio）錄製的《Can’t Help Falling In Love》。問到這次專輯錄製時遇到的考驗，Sherine只說：「遇到最大嘅問題就係老公話冇可能。」Sherine也談起其中一個「不可能」的任務，具備實驗性質的《Conversation at Geimori》。讀者或許很難相信，這首歌只由美國鼓手Gene Jackson以鼓伴奏，雖然Sherine當時沒有想過製作一首類近前衛爵士樂（Avant-garde Jazz）風格的作品，但她已經有與鼓手合作的想法：「其實嗰陣鼓手嘅人選都仲未諗好，但係我一直好想做呢件事，最後因為自己唔放棄而成事，令我對呢首歌更加難忘。我覺得自己係好開放，人哋有意見我都好想聽咗先，唔會即刻話唔好，可能呢個就係我嘅本性。點解人聲可以配搭結他，可以配搭鋼琴，但係唔可以配搭鼓呢？其實得呀，咁不如試咗先。」

只要願意嘗試，就會有機會成功。Sherine深信這個道理，也令《Conversation at Geimori》這個實驗成功。（梁碧玲攝）

不過，當Sherine提出要作這個嘗試時，阿正也不看好能成事：「佢叫我唔好一把人聲夾鼓，但係我真係幻想到嗰個畫面，覺得呢件事好特別。但係佢好擔憂，一來冇歌詞，二來同其他歌都唔襯，而呢個配搭佢都未聽過。可能大家會覺得我亂唱，整啲好奇怪嘅聲音，但係Avant-garde Jazz就係咁。」最後Sherine和Gene一起在札幌錄音，而阿正更幫忙尋找合適的聲音特效。

《Conversation at Geimori》的概念，在阿正眼中是不可能的任務。（資料圖片）

從爵士樂享受自由

雖然專輯由阿正和Kent監製，但在實際的錄音工作上，Sherine決定透過與不同樂手交流，自行摸索合適的演唱手法。她解釋在樂器上交給各位大師發揮，而自己也希望唱出自己風格：「其實另外兩位監製冇特登喺錄音過程中參與太多，音樂上我哋交畀大師，佢哋會有好多嘅諗法。至於唱嗰方面，我都有自己嘅一套，有時我會想喺另一個地方唞氣，喺某個時間先入返首歌，聽到首歌之後我真係想咁樣唱。某程度上都係一種堅持，因為我都好想做好呢張碟。」

阿正在這張專輯中沒有監督Sherine的錄音過程，也令她自由地編排最合適的演唱方法。（資料圖片）

有別上一張專輯得到監製指導唱功、演繹手法，新碟也反映著Sherine最喜愛爵士樂的其中元素——自由度（Freedom）：「感覺上流行音樂可能有好多嘢都係定咗，要跟住份譜嚟錄。但係玩爵士樂，好多時候都唔可以定好晒啲嘢，因為有好多時候都係要求即興。例如嗰一刻話要用C大調玩《Fly Me to the Moon》，今日同呢隊樂隊演繹呢首歌，同第二日夾其他樂手相比，明明係同一首歌，但係出嚟嘅效果可以好唔同。呢種咁大嘅自由度，正正令我每次唱歌都有唔同驚喜，唔可以用悶唔悶嚟定義，但係我會覺得好刺激。」

每次配搭不同樂手，即使演唱同一首歌，對Sherine而言或許會是個不一樣的體驗。（sherinewong.com）

隨著Elizabeth出世，Sherine現在又多了媽媽這個身份，她會否有意趁機多讓愛女接觸爵士樂？她坦言現階段未必會讓女兒不停聽爵士樂：「唔一定要聽爵士樂嘅，不過可能依家冇乜選擇，因為我呢排都要不停練歌，或者從中吸收唔少，哈哈。而我先生就玩Pop Rock，佢都會有機會接觸到。我哋希望畀BB學琴，想Elizabeth學識一種樂器，因為我本身唔識玩樂器，或多或少限制咗我嘅發展，如果係嘅我希望可以細細個就栽培佢。」一部鍵琴，一支結他，再加一把人聲，或許此刻已經建構好一隊家庭樂隊的雛形，Sherine笑說：「可能老公係最開心嗰個，因為到嗰時我就唔使下下都叫佢幫我練歌，到時就輪到豆豆（Elizabeth乳名）幫我。」