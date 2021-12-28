新城2021｜胡鴻鈞台上稱愛聽Jer唱歌　唔驚TVB小氣：點解會嬲呀？

《新城勁爆頒獎禮2021》在昨晚（27/12）完滿結束，當中胡鴻鈞（Hubert）憑《今天不營業》贏得歌曲獎，及後再與柳應廷（Jer）及馮允謙一同贏得男歌手獎。Hubert接受《香港01》訪問時坦言昨晚是過去多年參加頒獎典禮最開心的一次，除了自己音樂上的突破得到獎項嘉許外，也因為自己能再次感受頒獎禮的現場氣氛：「開心唔係因為我攞獎，而係因為前兩年有疫情，好多頒獎禮都冇辦法舉行，呢個係相隔咗咁耐嘅第一個頒獎典禮。」

Hubert直言今天是過去幾年參加頒獎禮中最開心的一次。（陳芷穎攝）

Hubert在台上恭喜Jer，甚至說自己很喜歡聽對方唱歌，他解釋近年有不少新血加入，能帶動市民重新認識香港樂壇，甚至教育聽眾時下流行的音樂種類，對前輩而言也是一種推動力，製作音樂時要跳出安舒圈。被問到說完這番話會否怕公司不滿，Hubert直言：「唔會，點解會嬲呀？香港樂壇係一個大家庭嘛，相信音樂唔會因為大家唔同嘅公司、出處、平台而有限制。同埋我真係好欣賞，不論係來自邊一個地方，係好嘅音樂、歌手，我就會留意同喜歡。」

Hubert公開讚Jer唱得好聽，相信公司不會因此而生氣。（直播截圖）

正當會場內討論MIRROR、ERROR有機會因為港台、無綫合併頒獎禮而得到亮相TVB的機會，其實Hubert也有機會因為是次新城頒獎禮由ViuTV錄影轉播，最後能在友台亮相。Hubert坦言身為藝人，自己希望能在各大平台出現：「年尾唔同嘅頒獎典禮喺唔同電視台播，作為歌手，雖然主導權唔喺自己度，但係因為頒獎典禮而令自己出現喺不同平台，都係一件開心事，最緊要係畀大家留意到香港歌手一整年嘅付出同努力。」雖然未知消息是否屬實，但他直言期待能與友台藝人交流和合作。