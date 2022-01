Avicii自殺前最後一篇日記曝光　粉絲看後感心碎哭到崩潰

瑞典著名DJ Avicii(原名Tim Bergling)於2018年4月自殺身亡,消息震驚全球,令全球粉絲心碎。事隔三年多,為了紀念這位多次打入世界百大DJ排行榜的傳奇DJ,由瑞典知名記者Måns Mosesson所撰寫的傳記《Tim – The Official Biography of Avicii》即將於1月18日出版,當中記錄了Avicii離世前的最後一篇日記。

據外國傳媒報道,書中記錄了Avicii因酗酒和止痛藥成癮的各種康復和住院經歷,還有在2016年底公開指沒有時間過凡人生活,而宣布停止舉辦演唱會後的兩年生活點滴。Avicii生前飽受胰腺炎的折磨,醫生強烈建議他至少戒酒及垃圾食物六個月,否則一輩子都要承受慢性痛楚,而這個時候Avicii便開始寫日子,更表示在這段時間度過了愉快的時光。

「我很難接受再也不喝酒了,儘管所有醫生都強烈建議至少等一年才能喝啤酒……當然我沒有聽大多數醫生的話,我聽了那數位醫生的建議,如果我小心點就可以了。我是無知和天真,環遊世界,仍然在永無止境的旅行中——因為一旦你完成了一次,你就要重新開始。儘管聽起來很壓抑,在醫院的那段日子是我記憶中過去6年裡最不焦慮、最沒有壓力的日子,那是我真正的假期。」

有粉絲看到偶像最後一篇日記後感心碎,更哭到崩潰。(IG/@avicii)

其後Avicii轉去專注於冥想,有在中東國家阿曼認識Avicii的旅客認為Avicii的狀態不樂觀,更指他坐在烈日下狂哭,不說話不進食。而在自殺前最後的一篇日記中,Avicii寫下:「在從新開始之前,靈魂的脫落是最後的依戀!」有不少粉絲看到報道後表示大感心痛及不捨,更忍不住哭到崩潰。雖然公開Avicii自殺前的日記能夠幫助同路人,但亦有網民指這樣做對Avicii極為不敬。