Avicii自殺前最後一篇日記曝光　粉絲看後感心碎哭到崩潰

瑞典著名DJ Avicii（原名Tim Bergling）於2018年4月自殺身亡，消息震驚全球，令全球粉絲心碎。事隔三年多，為了紀念這位多次打入世界百大DJ排行榜的傳奇DJ，由瑞典知名記者Måns Mosesson所撰寫的傳記《Tim – The Official Biography of Avicii》即將於1月18日出版，當中記錄了Avicii離世前的最後一篇日記。

據外國傳媒報道，書中記錄了Avicii因酗酒和止痛藥成癮的各種康復和住院經歷，還有在2016年底公開指沒有時間過凡人生活，而宣布停止舉辦演唱會後的兩年生活點滴。Avicii生前飽受胰腺炎的折磨，醫生強烈建議他至少戒酒及垃圾食物六個月，否則一輩子都要承受慢性痛楚，而這個時候Avicii便開始寫日子，更表示在這段時間度過了愉快的時光。

「我很難接受再也不喝酒了，儘管所有醫生都強烈建議至少等一年才能喝啤酒……當然我沒有聽大多數醫生的話，我聽了那數位醫生的建議，如果我小心點就可以了。我是無知和天真，環遊世界，仍然在永無止境的旅行中——因為一旦你完成了一次，你就要重新開始。儘管聽起來很壓抑，在醫院的那段日子是我記憶中過去6年裡最不焦慮、最沒有壓力的日子，那是我真正的假期。」

有粉絲看到偶像最後一篇日記後感心碎，更哭到崩潰。（IG/@avicii）

其後Avicii轉去專注於冥想，有在中東國家阿曼認識Avicii的旅客認為Avicii的狀態不樂觀，更指他坐在烈日下狂哭，不說話不進食。而在自殺前最後的一篇日記中，Avicii寫下：「在從新開始之前，靈魂的脫落是最後的依戀！」有不少粉絲看到報道後表示大感心痛及不捨，更忍不住哭到崩潰。雖然公開Avicii自殺前的日記能夠幫助同路人，但亦有網民指這樣做對Avicii極為不敬。