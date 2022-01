TONE Music辦線上音樂節陪樂迷居家抗疫　陳健安夥藍奕邦周日獻聲

TONE Music將於本周日(16/1)籌辦第三次線上串流音樂節 《We are All Living Together》,在宣布舉辦不足48小時,已獲12個獨立及主流音樂單位支持力撐,當中C AllStar成員陳健安及DJ King將以個人身份參與演出。其他單位包括藍奕邦、麗英@小薯茄、Kendy Suen(孫曉賢)、R.O.O.T、女Rapper Luna is a Bep,還有KB(李健宏)重新歸隊的Hardcore樂隊King Ly Chee(荔枝王)、前衛民謠與迷幻電音獨立音樂人陳嘉、另類抒情rapper Triple G、電子迷幻樂隊TYNT及Progressive Metal樂隊The Ancient Mental。

TONE Music將在星期日第三度舉辦線上音樂祭。

踏入2022年,想不到一個網絡meme 「2022 = Twenty Twenty too 」竟一語成讖,新一年過了還不到一星期,便又回到前年般的日子,全城封場禁止現場表演,業內從業員又要再次面對掙扎求存的挑戰。誕生於疫情之中TONE團隊秉承2020年兩次音樂圈自救的宗旨,在24小時內決定起動第三次TONE Online Music Festival,希望繼續集結香港音樂圈中的音樂創作者、場地、舞台、音響、燈光、設計與及樂迷,守護我們在建構中的未來音樂圈。直播當日樂迷可在TONE Music TV的YouTube及Facebook等頻道免費收看,期望樂迷大眾以觀賞演出活動的心態看待,以自由定價的形式買飛或課金支持,收益扣除必要支出,全數撥捐TONE Music Awards 2022籌辦經費。

