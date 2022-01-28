陳柏宇出演唱會紀錄片　認疫情前超被動：將自己嘅想法擺後啲

在疫情下，雖然樂迷未能進場欣賞演唱會，但也能透過演唱會專輯，在視覺和聽覺上重新感受一次現場氣氛。繼MIRROR後，陳柏宇（Jason）也將推出去年大受好評，於紅館舉行的《Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》演唱會限量珍藏雙Blu-ray + 2 CD Boxset，好讓未能入場觀賞的樂迷，可以安座家中欣賞是次最精采的足本演唱會。

Jason推出演唱會專輯，更收錄了紀錄片剖析每個細節。

專輯收錄了Jason長達160分鐘的尾場演出，當中包括32首歌曲，包括嘉賓方皓玟的演出也包含在內，與此同時更收錄樂隊Nowhere Boys在頭場表演的兩首歌曲，不過就沒有黎明驚喜現身一幕。除此之外，Blu-ray藍光碟中更有一條長達34分鐘的《The Fight：Jason Chan Fight For _ _ _ Documentary》，除了鉅細無遺地紀錄演唱會由構思、籌備至舉行的每一個細節外，還有Jason在演唱會過後剖白自己的內心世界。

向來言聽計從的Jason，今次在演唱會裡參與度極高，他在紀錄片中亦有解釋到為何有此改變，他說：「我係一個超被動嘅人，尤其喺自己事業上面，生活上反而多啲主見，我知自己喜好同大眾係有差別喺度，所以成日驚自己拎出嚟嘅嘢，係咪就代表觀眾會喜歡呢？雖然每個藝人都應該有佢自己嘅表達方式，人哋唔喜歡唔代表你唔可以咁樣表達，但又要顧及其他因素，畢竟歌唱事業係一門藝術之外，亦係一門生意，所以壓力唔同，我亦會將自己嘅想法擺後啲，呢次會主導全因為疫情，好多時間去諗，究竟自己想要乜嘢，自己嘅事業做緊乜嘢，點樣可以掌握多啲喺自己裡面。」Jason另外亦有為演唱會每個場面作出解讀，讓樂迷更理解這次《Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》在製作上的每個想法，不過縱使只是回憶當日演出的心情，也講得眼濕濕，教人動容。

Jason在紀錄片內談到，在疫情下自己有更多時間構思主題，於是在籌備上希望變得更主動。

為了讓樂迷更全面欣賞到整個《Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》在製作上的一絲不苟及作定格重溫，Boxset中更有120頁演唱會相集及由插畫家馮展鵬及朱峰為演唱會而繪畫的漫畫畫冊，極具收藏價值。