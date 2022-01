葉巧琳赴居酒屋開Live吸引花姐捧場　為與古巨基合作集思廣益

葉巧琳(Mischa)的《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live繼上周初演後,早前再拉隊到銅鑼灣一間居酒屋開唱。今次的直播更吸引到《全民造星III》的花姐(黃慧君)點擊捧場,令Mischa大為興奮,高呼「Oh my God」。

Mischa決定在銅鑼灣一間居酒屋開Live。

提到今次在小店開騷,全因Mischa想宣傳的同時,想支持近年面臨艱難經營環境的小店,居酒屋老闆Mimi早前接受903 DJ急急子的《集雜志》訪問時透露,聽過Mischa的《難道我還未夠難》後覺得甚有共鳴,故此促成今次的演出安排。Mischa感慨說:「好多各行各業,甚至一啲小店,呢幾年都非常之難去過,因為好多變數,喺好多唔穩定嘅情況下都想同佢哋打氣,啱啱又推出咗作為我專輯嘅round up《難道我還未夠難》 ,佢嘅歌詞入面真係描述得好好,好現實,好赤裸咁講大家經歷緊嘅嘢出嚟,我諗係好多香港人同自己嘅心聲,我想帶少少希望畀大家,希望唔好失去期盼,希望大家都可以繼續撐落去、頂住。」歌詞中也有寫道:「現實卻每天給我運來更多的殺機/未讓我坐低止血又來捱打戲/我用朝著理想打出去的力氣/無一天不在改進我來迎戰」,相當貼合香港的真實狀況。

為Mischa的《難道我還未夠難》作曲的Phil,今次擔任師妹直播的嘉賓。

今次Mischa唱過幾首沒有在上次Album Live中演唱的作品,包括《一對一》、《二人份》及迪士尼動畫《花木蘭》的《Reflection》。在《浸浴》後,她更邀得為《難道我還未夠難》作曲的林奕匡(Phil)做嘉賓合唱,亦是他們首次演出合唱版本,令粉絲十分驚喜。Phil坦言很戥師妹開心:「雖然等咗好耐,但係好值得嘅,頭先喺後台聽你唱歌,一直都好相信你嘅vocal,但我覺得你而家唱得比以前更加好。」

Mischa和Phil首度合唱《難道我還未夠難》。

兩人Chit chat時,突然回顧「那些年」,Phil憶說Mischa當年參加比賽時,自己是評判之一,當時已十分欣賞對方,更笑言自己眼光好,一早睇好對方,Mischa隨即讚他「有遠見」。Phil更記得當年的Mischa提到想將自己喜歡的Opera曲風加入流行曲,但未找到合適的方法,他說:「我頭先聽你唱時,我覺得你搵到嗰個方法,個聲好靚呀!」Mischa認為自己和Phil有特別的緣份:「好開心你睇住我入行,亦都可以陪伴住我第一次攞903冠軍歌,真係同我經歷咗好多!有少少感動,呢啲緣份嘅嘢,真係好奇妙。」

Phil認為Mischa已經找到將歌劇融入流行音樂的方法。

講得興起,他們談到《難道我還未夠難》 的誕生秘話,去年Mischa睇Phil的演唱會時,在同事提議下向Phil邀歌,她覺得因為兩人太熟,如果由自己開口,怕不夠正式,感到有點尷尬。Phil則沒想過自己會獲邀:「Edward(監製)問我,我真係冇諗過,因為一直以嚟你自己都會寫,但其實每個人都唔同,喺唔同嘅melody上配上唔同嘅聲線,會有唔同感覺,我有時寫歌會幻想唔同嘅人嘅聲線,就會脫甩自己嘅影子去做啲唔同嘅melody,但當寫畀你嘅時候,係我寫過以嚟最有壓力嘅一首歌,Because I care about you!」Phil透露花了幾天時間去找靈感。

Phil認為今次為Mischa作曲,是眾多作品中最有壓力的一次。

除了同門的Phil外,Mischa早前更獲古巨基邀請,繼Tyson Yoshi和張天賦(MC)後擔任《I.R.L.T.S》聯乘單位,她期望可以與前輩擦出新火花:「而家收集緊大家意見,睇下唱咩好,我都好期待。」她在直播中亦提到,布望今年再推出新作,環境許可的話更希望開騷,另外,在演戲方面也想有新嘗試。