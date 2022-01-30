葉巧琳赴居酒屋開Live吸引花姐捧場　為與古巨基合作集思廣益

葉巧琳（Mischa）的《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live繼上周初演後，早前再拉隊到銅鑼灣一間居酒屋開唱。今次的直播更吸引到《全民造星III》的花姐（黃慧君）點擊捧場，令Mischa大為興奮，高呼「Oh my God」。

Mischa決定在銅鑼灣一間居酒屋開Live。

提到今次在小店開騷，全因Mischa想宣傳的同時，想支持近年面臨艱難經營環境的小店，居酒屋老闆Mimi早前接受903 DJ急急子的《集雜志》訪問時透露，聽過Mischa的《難道我還未夠難》後覺得甚有共鳴，故此促成今次的演出安排。Mischa感慨說：「好多各行各業，甚至一啲小店，呢幾年都非常之難去過，因為好多變數，喺好多唔穩定嘅情況下都想同佢哋打氣，啱啱又推出咗作為我專輯嘅round up《難道我還未夠難》 ，佢嘅歌詞入面真係描述得好好，好現實，好赤裸咁講大家經歷緊嘅嘢出嚟，我諗係好多香港人同自己嘅心聲，我想帶少少希望畀大家，希望唔好失去期盼，希望大家都可以繼續撐落去、頂住。」歌詞中也有寫道：「現實卻每天給我運來更多的殺機／未讓我坐低止血又來捱打戲／我用朝著理想打出去的力氣／無一天不在改進我來迎戰」，相當貼合香港的真實狀況。

為Mischa的《難道我還未夠難》作曲的Phil，今次擔任師妹直播的嘉賓。

今次Mischa唱過幾首沒有在上次Album Live中演唱的作品，包括《一對一》、《二人份》及迪士尼動畫《花木蘭》的《Reflection》。在《浸浴》後，她更邀得為《難道我還未夠難》作曲的林奕匡（Phil）做嘉賓合唱，亦是他們首次演出合唱版本，令粉絲十分驚喜。Phil坦言很戥師妹開心：「雖然等咗好耐，但係好值得嘅，頭先喺後台聽你唱歌，一直都好相信你嘅vocal，但我覺得你而家唱得比以前更加好。」

Mischa和Phil首度合唱《難道我還未夠難》。

兩人Chit chat時，突然回顧「那些年」，Phil憶說Mischa當年參加比賽時，自己是評判之一，當時已十分欣賞對方，更笑言自己眼光好，一早睇好對方，Mischa隨即讚他「有遠見」。Phil更記得當年的Mischa提到想將自己喜歡的Opera曲風加入流行曲，但未找到合適的方法，他說：「我頭先聽你唱時，我覺得你搵到嗰個方法，個聲好靚呀！」Mischa認為自己和Phil有特別的緣份：「好開心你睇住我入行，亦都可以陪伴住我第一次攞903冠軍歌，真係同我經歷咗好多！有少少感動，呢啲緣份嘅嘢，真係好奇妙。」

Phil認為Mischa已經找到將歌劇融入流行音樂的方法。

講得興起，他們談到《難道我還未夠難》 的誕生秘話，去年Mischa睇Phil的演唱會時，在同事提議下向Phil邀歌，她覺得因為兩人太熟，如果由自己開口，怕不夠正式，感到有點尷尬。Phil則沒想過自己會獲邀：「Edward（監製）問我，我真係冇諗過，因為一直以嚟你自己都會寫，但其實每個人都唔同，喺唔同嘅melody上配上唔同嘅聲線，會有唔同感覺，我有時寫歌會幻想唔同嘅人嘅聲線，就會脫甩自己嘅影子去做啲唔同嘅melody，但當寫畀你嘅時候，係我寫過以嚟最有壓力嘅一首歌，Because I care about you！」Phil透露花了幾天時間去找靈感。

Phil認為今次為Mischa作曲，是眾多作品中最有壓力的一次。

除了同門的Phil外，Mischa早前更獲古巨基邀請，繼Tyson Yoshi和張天賦（MC）後擔任《I.R.L.T.S》聯乘單位，她期望可以與前輩擦出新火花：「而家收集緊大家意見，睇下唱咩好，我都好期待。」她在直播中亦提到，布望今年再推出新作，環境許可的話更希望開騷，另外，在演戲方面也想有新嘗試。