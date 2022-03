以空間⾳訊重繹The Beatles歌曲　Giles Martin大談重新混⾳製作

格林美得獎監製、作曲家、樂器演奏家 Giles Martin 與 Apple Music 的 Zane Lowe ⽇前就The Beatles 樂隊標誌性的《1》精選輯⾸次以Spatial Audio ⾯世、以及樂隊經典名曲《Strawberry Fields Forever》55 週年紀念,在網上進⾏深入的對談。

Giles Martin 講述將 空間⾳訊(Spatial Audio) 引進 The Beatles ⾳樂經典的過程。(Apple Music)

《1》是披頭四最著名的專輯之一,也是樂隊的六張鑽石唱片。 專輯集合披頭四的27首在美國和英國的最佳排行榜上排名第一的歌曲, 這張專輯由Giles Martin的父親George擔任製作人。而Giles Martin就特別講述將空間⾳訊(Spatial Audio) 引進 The Beatles ⾳樂經典的過程。

他透露Paul McCartney、Ringo Starr、Olivia Harrison、小野洋子等人⼀直照顧著 The Beatles 這些重要的⾳樂遺產,⽽我基本上是為他們⼯作。早前的《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》自己為 The Beatles 重新混⾳的第⼀張杜比全景聲唱⽚,Paul 和 Ringo ⼀直的想法思考如何推動科技發展?怎樣改變既定的模式?而製作《Sgt. Pepper》對自己來說於意義特別非凡,因為那是當年最著名的創新技術專輯之⼀,它蘊含了 The Beatles 所追求的精神:「Paul 也說過:『我不想被困在博物館裡,我不想被放在玻璃櫃中。我希望⼈們會主動發現,會主動聽、去探索。』The Beatles 並不是⽢於被放在神壇上供奉、然後⾼姿態宣稱『別碰它』的樂隊。」

今次Giles以空間⾳訊重繹The Beatles歌曲。(Apple Music)

問到為The Beatles重新製作空間⾳訊需時多久,Giles Martin表示有所不同,原因是很多早期的作品,需要實地回到他們錄⾳的 Studio Two,找出那個錄製室獨有的空間感並錄下來,所以當大家聽它的時候就感覺到 Studio Two 的存在:「那是需要時間的。所以我們不僅在原始⾳軌上重新混⾳,實際上更要捕捉他們所在房間的氛圍,使其更加真實。這是⼀個過程,有些曲⽬就需要更長的時間。」

《Strawberry Fields Forever》是Giles的⽗親George Martin作為監製最⾃豪的作品,歌曲又如何完美展示空間⾳訊?Giles透露當中包含了兩個 takes、兩種不同的速度、加入了弦樂,⽽他將從前以為不可能的都變成可能。當中也有個⼩故事:「John Lennon 與我爸爸有⼀段時間因為某些原因沒有對話,然後他們在 John 逝世前⼀個⽉重新聯絡上。我爸爸去到 Dakota Building(John 當時的紐約住所) 找他,他們商量著再次合作。John還提及有意重新錄製⼀些歌曲,我爸爸就很訝異:『那《Strawberry Fields》怎樣?』John 竟然說:『特別是《StrawberryFields》!』他們之間就是有著這樣的⼀個故事。這⾸歌對我個⼈的重要性是巨⼤的,也很努⼒的將它製成 Spatial Audio。製作理念就是:nothing is real,這也是歌詞之⼀。然後當我⽤ AirPods 或 Max 第⼀次聽,感覺到 Spatial Audio 的⼒量,這真的很管⽤,像《Strawberry Fields》這樣的歌曲,就是 Spatial Audio 應該存在的原因。」

《Strawberry Fields Forever》是Giles的⽗親George Martin作為監製最⾃豪的作品。(網上圖片)

提到⼼⽬中最難混⾳的披頭四歌曲,Giles指《A Hard Day's Night》很難,因為歌曲把 John 的⼈聲、acoustic結他和康加⿎放在了同⼀條⾳軌上。結他、⿎和 bass 在另⼀條,然後 John、Paul 的結他⼜在另⼀條:「Strawberry Fields Forever / Penny Lane - Single (Spatial Audio) on Apple Music將這些在空間⾳訊中分割出來,當中有很多有關壓縮和技術完備等級的技術性事情要處理,⽽且要將它們獲得同樣的感覺是很困難的。」Giles續指《A Day in the Life》亦非常困難,由於這是有史以來最重要的歌曲之⼀,它是⼀⾸四軌歌曲,意味著基本上只有四條⾳軌,,當中就收錄⼀把acoustic guitar、鋼琴、篩、沙槌、康加⿎、低⾳結他、⿎、⼈聲,還有弦樂,你不能把它們逐⼀分開:「所以你會盡量設計空間:鋼琴和敲擊樂在這邊,低⾳結他與⿎在那邊,⼈聲在中間,琴弦環繞著你。就是這樣盡量取得平衡,讓感覺正確。」

Giles與父親George。(Getty Images)

披頭四⾳樂改寫歷史的關鍵關乎到Giles父親George是⼀位未來主義者並且熱愛科技,⼀直在尋找⼀種擁有出⾊聲⾳的⽅法。當年就是The Beatles與父親以及其他⼈抱持著簡單的信念「我們怎樣⽤聲⾳創造⼀個不存在的世界?」從《Tomorrow Never Knows》、《Revolver》專輯以⾄《Sgt. Pepper’s》專輯,他們開始嘗試⽤⼀些不是現場樂器錄製的聲⾳來做⾳樂:「那些只可能在 John Lennon 腦裡出現的東⻄,他(父親)試圖捕捉出來並錄製成⾳樂。這就是聲⾳的演變。這不僅僅是技術,還有想像⼒,這才是關鍵。」

Giles指Paul McCartney沒有想過50 年或 60 年後⼈們仍然在聽披頭四的⾳樂。(Apple Music)

聽畢《Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band》空間⾳訊版本後,Paul McCartney 感嘆:「我們真是⼀隊很棒的樂隊」對此,Giles直言:「他們沒想過 50 年或 60 年後⼈們仍然在聽他們的⾳樂。Abbey Road 有⼀個設備了 Dolby Atmos 的房間,Paul 就來到聽《Sgt. Pepper’s》,我們在房間裡閒逛,然後他說:『我們真是⼀⽀非常棒的樂隊。』」

Paul直言披頭四非常幸運能夠有George Martin:「對於這個重任(製作 The Beatles 空間⾳訊版本),我仍然感到難以置信。當我走進 Abbey Road Studio 的⼀個房間,我可以拿起⼀盒四軌、⼀英⼨的磁帶,按下播放鍵,裡⾯就有《A Day in the Life》或《Paperback Writer》的錄⾳……世上應該有無數⼈⽢於付出⼀切、搶著去擔當這個職位。」

Giles直言:「沒有 Abbey Road 就沒有我。」(Twitter)

Giles Martin指母親自1948年已開始在Abbey Road工作,而父親則在1950年開始:「如果沒有 Abbey Road 他們不會相遇,⾃然我也不會存在。我不是說⾃⼰有多重要,但我個⼈很感激我的⽗⺟在 Abbey Road 相遇。1932 年 Abbey Road StudioOne 建成,它是世界上第⼀個專⾨建造的⼯作室,雖然⼀開始可能只是家庭式的錄⾳⽔準,現在看來。由 Elgar、Glenn Miller、到 The Beatles 再到 Pink Floyd,牆壁都浸透著他們的經典樂曲。走進那個房間,你會感覺到這是⼀個神奇的地⽅,這就是⾳樂魔⼒的偉⼤之處。」顯然,沒有 Abbey Road 就沒有披頭四,亦沒有George和Giles兩父子這兩個傳奇音樂人。