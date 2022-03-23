姚焯菲與鍾柔美詹天文現身網上騷　自爆沖涼唔吹頭即被JW勸喻

由 All About Music 愛爆音樂主辦，MiFaShow 網上直播平台直播，TVB Anywhere、myTV SUPER 全力支持，首場《Concert Watch From Home》已於 2022 年 3 月 22 日圓滿舉行，全球超過 38 個地區的樂迷於網上同步欣賞是次直播演唱會。自第五波疫情以來，日常生活充斥著不少壓力，是次演唱會王灝兒（JW）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）聯同著名音樂人伍仲衡，透過好音樂為樂迷帶來正能量。

JW與Chantel、Yumi、Windy和音樂人伍仲衡，一同舉行網上音樂會。

JW在演唱會先以兩首代表作《矛盾一生》、《自由飛翔》打頭陣，其後更以歡迎香港小姐進場的方式介紹Chantel、Yumi、Windy出場，還笑問三人有否考慮參選「香港小姐」，當中Yumi說滿18歲時會考慮，JW即反應雀躍，大力支持。之後Chantel、Yumi、Windy更演繹多首電視劇《青春本我》的歌曲，而該劇的同學仔李紹堅及 Eden劉展霆更為Yumi新歌《Breakin’ My Heart》伴舞，JW亦帶來其新歌《納斯卡線》。其後 Chantel、Yumi、Windy更演繹了近期熱話的金曲《難得有情人》，三人更與JW合唱《心急人上》、《隆重登場》，熾熱全場。

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演唱會期間還加插與粉絲互動、點歌環節，有粉絲追問Chantel、Yumi、Windy的擇偶條件，三人不約而同地說要志趣相投、專一及合得來；另一粉絲則問她們的壞習慣，其中 Chantel竟說是「沖涼後唔吹頭」，即時被JW老師「勸喻」一定要「吹頭」，因會影響健康；更有粉絲準備了「快問快答」遊戲，問偶像寧可「雙下巴」還是「大肚腩」？Chantel、Yumi、Windy均說寧可「雙下巴」，只有JW選擇「大肚腩」，令大家笑聲不絕。是晚演唱會為樂迷帶來一個輕鬆愉快又充滿正能量的晚上。

為Chantel健康著想，JW叫她洗澡後一定要吹頭。

主辦單位愛爆音樂表示很高興是次演唱會得到全球樂迷支持，希望日後再有機會為全球樂迷帶來好音樂，敬請密切留意。