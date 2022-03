姚焯菲與鍾柔美詹天文現身網上騷　自爆沖涼唔吹頭即被JW勸喻

由 All About Music 愛爆音樂主辦,MiFaShow 網上直播平台直播,TVB Anywhere、myTV SUPER 全力支持,首場《Concert Watch From Home》已於 2022 年 3 月 22 日圓滿舉行,全球超過 38 個地區的樂迷於網上同步欣賞是次直播演唱會。自第五波疫情以來,日常生活充斥著不少壓力,是次演唱會王灝兒(JW)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)聯同著名音樂人伍仲衡,透過好音樂為樂迷帶來正能量。

JW與Chantel、Yumi、Windy和音樂人伍仲衡,一同舉行網上音樂會。

JW在演唱會先以兩首代表作《矛盾一生》、《自由飛翔》打頭陣,其後更以歡迎香港小姐進場的方式介紹Chantel、Yumi、Windy出場,還笑問三人有否考慮參選「香港小姐」,當中Yumi說滿18歲時會考慮,JW即反應雀躍,大力支持。之後Chantel、Yumi、Windy更演繹多首電視劇《青春本我》的歌曲,而該劇的同學仔李紹堅及 Eden劉展霆更為Yumi新歌《Breakin’ My Heart》伴舞,JW亦帶來其新歌《納斯卡線》。其後 Chantel、Yumi、Windy更演繹了近期熱話的金曲《難得有情人》,三人更與JW合唱《心急人上》、《隆重登場》,熾熱全場。

+ 3

演唱會期間還加插與粉絲互動、點歌環節,有粉絲追問Chantel、Yumi、Windy的擇偶條件,三人不約而同地說要志趣相投、專一及合得來;另一粉絲則問她們的壞習慣,其中 Chantel竟說是「沖涼後唔吹頭」,即時被JW老師「勸喻」一定要「吹頭」,因會影響健康;更有粉絲準備了「快問快答」遊戲,問偶像寧可「雙下巴」還是「大肚腩」?Chantel、Yumi、Windy均說寧可「雙下巴」,只有JW選擇「大肚腩」,令大家笑聲不絕。是晚演唱會為樂迷帶來一個輕鬆愉快又充滿正能量的晚上。

為Chantel健康著想,JW叫她洗澡後一定要吹頭。

主辦單位愛爆音樂表示很高興是次演唱會得到全球樂迷支持,希望日後再有機會為全球樂迷帶來好音樂,敬請密切留意。