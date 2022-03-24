盧冠廷沉澱兩年與麥浚龍合作　笑言壓力大：我一向都唔衰得

盧冠廷（Lowell）創作熱血從未止息，沉澱兩年推全新企劃，連結兩代音樂人交織火花創作一系列作品，首發作品與Juno麥浚龍合唱的《旋律．故事》。二人是音樂、電影領域的匠人，LoLo笑言與Juno合作很大壓力：「今次同Juno合作好大心理壓力，佢係一個好嚴謹嘅人，從佢電影作品就知道，而我一向都唔衰得，作品入面每個細節都要做到最好！」

Juno繼和薛凱琪合唱後，今次選擇與LoLo聯手出歌。

LoLo分享最初給Juno兩首歌選擇，一首是旋律優美的Ballad，另一首就是大家聽到的《旋律．故事》，他說：「Juno鍾意《旋律．故事》有日本Mafia Movie（黑幫電影）嘅感覺，正因呢首歌好重電影感，我做編曲都落足心機！」Juno憶起去年收到LoLo的電話邀請參與今次合作，二話不說就答應了，他說：「以往同LoLo喺電影上合作過，亦有一齊拍攝訪談節目，彼此之間逐漸建立起默契，而且大家對畫面嘅觸覺都好敏銳，能夠透過形容畫面去交流令我感受好深。好感激LoLo與Susan畀呢個機會我參與今次合作，進入佢哋嘅音樂世界。」

過去Juno同LoLo曾經現身《歌手·門》，一同接受訪問。（影片截圖）

填詞人唐書琛（Susan）表示今次詞作是為兩人度身訂造，LoLo是音樂人即「旋律」，Juno是導演即「故事」。歌詞描寫藝術家創作的心路歷程，思緒交戰就如萬馬奔騰，與歌曲中澎湃磅礡之感一脈相通，歌詞中「意形構想／在心裏窄現／假還似真／像似火猶似風」、「震頻四起／是聲勢浩蕩／偶還似風飛／泛起塵與土」就是描述這種感覺。Susan又提到，創作是不斷在自己世界中構想、探索，有時會令人喘不過氣；但當去到最極致，衝破既定框架，打破自身限制，就會走進一個全新境界，不用外物刺激也能達到一種自然的狂喜狀態，就是大家常說的「Natural High」。Juno形容Susan才是今次合作中的藝術家，他說：「兩個好熟悉影像嘅人，能夠搵到音樂上嘅共通點去促成合作，LoLo嘅創作充滿個人魅力，能夠將我地的想法融為一體喺歌詞中表達出嚟，Susan有好大功勞。」他又說：「真心懂得製作、投入製作嘅人會以『一體』嘅角度去理解作品盛載嘅氛圍，而非只拘泥於技術層面上，我覺得LoLo同我係同一類人，能夠透過畫面去深入了解大家係一種福氣！」

Juno認為Susan在今次合作中起很大作用。

Juno又形容，能夠現場感受LoLo錄音過程是自己的福利，他說：「呢樣嘢係聽眾享受唔到嘅，錄音室係一個空間讓大家去尋覓，我非常享受。」他續說：「入錄音室一啲都唔大壓力，而我最享受係入錄音室前幾晚，不停loop住聽demo，睇住Susan嘅歌詞；再見住歌曲由rough mix，再做mixing、mastering，呢個過程係非常私人，但亦係我最享受嘅時間。」