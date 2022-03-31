葉巧琳自認係超級宅女　疫情下唔習慣出街：百分之98我都會喺屋企

葉巧琳（Mischa）早前推出《難道我還未夠難》之時，剛好遇上第五波疫情爆發，歌名引起不少人共鳴，而為了陪伴大家度過其個艱難時期，Mischa舉行《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》迎難而上Album Live，以行動支持小店之餘，亦想讓歌迷可以安全留守家中抗疫時，能有點娛樂。Mischa昨晚舉行第3場演出，她以歌聲陪伴大家之餘，還分享自己的抗疫日常，不單像很多煮婦一樣，為每日餐單頭痛，也提及自己的貓奴生活，笑說每日最記掛就是主子們的便便。

Mischa舉行第3場Album Live，她以歌聲陪伴大家之餘，還分享自己的抗疫日常。

Mischa坦言，現時每天都看到很多令人不愉快的新聞，而且不單止在香港發生，所以她寄願所有的不快都快點過去。自言是個超級宅女的Mischa，疫情下更加足不出戶，她在Live中分享自己的疫下生活：「除咗做嘢之外，百分之98我都會喺屋企，喺屋企多咗，反而出街時有啲唔習慣。我上星期要做嘢，所以要揸車出去，大家都知上星期勁落雨，能見度非常之低，我喺公路上都真係有少少唔習慣，揸得幾慢下。」Mischa又說起疫下每天都要為一日三餐的餐單煩惱，更忍不住在鏡頭前大呻：「我真係好攰呀！」但她笑言只是要抒發一下，平日她會打機自娛，她在Live中分享近日鍾情的PS Game《地平線 西域禁地 Horizon Forbidden West》，更興奮到唱出Game中結局片尾曲《In the flood》。

Mischa在Live中自認係超級宅女。

至於最治癒Mischa心靈的，相信就是她的貓主子們：「留喺屋企多咗，我發現我對啲貓嘅了解又深咗，因為我喺屋企唔係打機就係對住啲貓，我會留意佢哋每日幾點會去廁所、去幾多次，同幾時會便便。如果有一日佢哋無便便，我就非常之Panic，我會去檢查佢哋啲便便係咩形狀、texture同顏色，又會去Google search點樣可以令到啲貓去廁所。」講得興起時，Mischa更即場與同樣是貓奴的樂手Mike談起湊貓經。

Mischa在直播途中竟然與樂手Mike談起湊貓經！

Mischa先後唱出《能見度》、《神把眼淚都留給了人》、《毛球》、《二人份》及《浸浴》，壓軸演唱的就是主題作《難道我還未夠難》。說到歌曲在剛過去的周日登上ViuTV「Chill Club推介榜」的冠軍位置，成為Mischa入行以來第一首三台冠軍歌，Mischa親口向粉絲報喜：「真係非常之感恩！其實我係開心於呢啲平台有播到我嘅歌，可以傳達到俾更加多人去聽，可以輸出更多能量畀大家共度咁艱難嘅日子，我好感恩、好多謝大家！」

而Mischa更雙喜臨門，她透露《難道我還未夠難》MV在YouTube頻道的點擊次數已破百萬。她十分高興，更開玩笑指，為了下次再有逾百萬的點擊，寧願放棄主演MV的機會。Mischa亦提到早前獲同門的陳柏宇（Jason）承諾為她執導MV一事，她笑言也要看是否適合才能實行。