【輕談淺唱不夜天】不日成名：For all ‘’UNCOOL‘’ out there

活過的年代,你一定會懂!

剛過去2021年3月上映Sia的導演處女作音樂電影《幸福剛剛好(Music)》看到久違了的Kate Hudson,讓我想起她的另一套音樂電影《不日成名(Almost famous)》剛剛好同年八月這套電影再推出20周年電影原聲雙碟紀念版。《不日成名(Almost famous)》不只是一套電影,更是記載着美國音樂史的其中一個重要章節,除非你不懂。

戲內主線角色Lester Bangs,戲外的真身是七、八十年代的美國音樂記者、評論家、作家和音樂家。他為Creem和Rolling Stone雜誌撰稿,並以其在搖滾音樂批評方面領先影響力而聞名。音樂評論家Jim DeRogatis稱他為「美國最偉大的搖滾評論家」。走上互聯網懷念着美國七、八十年代音樂記者祖師爺 Lester Bangs 和電影中飾演他的Philip Seymour Hoffman,不其然搜尋着電影內的精彩對白,聽着它的電影配樂專輯,不禁心中閃過一陣惻然。如果在這20年裏你看過此片及配樂不只一次,如果你活在那個年代……你便會懂!

用音樂歲月消化的一套電影

第一次看《不日成名》是2000年走進電影院,第一次看除了服裝,沒有太大感覺。電影描述70年代美國大變革時期,十五歲少年成為《滾石雜誌》記者,追隨着搖滾樂團在美國巡迴,電台、潮流、搖滾樂、瘋狂性感女粉團體「Groupie」,無論台上台下,場內場外,也是一個很迷惑的世界,可能搖滾世界根本從來沒有現實的成年人。可幸的是全片沒有過分美化搖滾樂手,反而讓搖滾樂演唱會與瘋狂樂迷的奇幻意境徹底地呈現出來。電影內的選曲Paul Simon and Garfunkel《America》、The Who《Sparks》、Lou Reed《I’m waiting for the man》、Elton John《tiny dancer》等等一瞬間太多資訊,豐富得猶豫走馬看燈。我就這樣迷迷糊糊,眼花撩亂地完成了與這套電影的第一次。

William (Patrick Fugit)和Penny Lane (Kate Hudson)在Stillwater show的後台,Kate Hudson 更因電影中的角色獲得奧斯卡最佳女配角提名。

電影內容百花齊放,一瞬間真的消化不了,但當時覺得完成一套音樂電影買他的電影專輯是常識吧!有趣是經過歲月細嚼重播,這隻順手買來的電影專輯,竟成為我部份音樂字典的啟蒙,也讓我知道那個Rock N Roll和psychedelic 的火紅年代。

傳奇搖滾評論家萊斯特·邦斯 (Lester Bangs) 和他的門徒卡梅隆·克勞 (Cameron Crowe) 出現在 8月 7日在指定影院上映的 Creem:美國唯一的搖滾雜誌的新預告片中。

”I’m always home. I’m uncool.”

原來在不經不覺間我也被影響了,去年推出周年雙碟紀念版,才喚起原來電影已經過了20個年頭,經過年、月、日的洗禮這套電影及原聲大碟終於又再合體了,拿着原聲大碟,聽着每首歌一幕幕電影畫面就像在眼前,我印象最深的一幕是PennyLane仰藥自殺後,醫生在現場處理時,響起的音樂竟然是Stevie Wonder的My Cherie Amour,甜膩溫暖的音樂,配上 PennyLane 性感的畫面,瞬間好像感應到Penny心碎得一地苦笑着,那化學作用卻是詭異震撼。聽着原聲大碟,翻着家中的唱片珍藏,突然腦海飄過主角William 翻着家姐留給他的黑膠唱片的一幕,突然完全明白了!我家中的珍藏也是對這些音樂人和自己音樂歷程的最大致敬,就像我也置身在這套電影其中一樣。

另外電影中的對白不停地兜兜轉轉暗示着How to be cool? 終於由戲內Lester Bangs 的多句對白撫慰了一眾「uncool」的迷途羔羊。經過時日我現在也可以悠然地和Lester Bangs 一同說 「I’m always home. I’m uncool.」感覺就像是和電影以及戲內角色一同成長。相信喜歡音樂又或是有過音樂夢的人,也會愛上這套音樂電影及原聲大碟。和電影中飾演他的Philip Seymour Hoffman,不其然搜尋着電影內的精彩對白聽着它的電影配樂專輯,不禁心中閃過一陣惻然。如果在這20年裏你看過此片及配樂不只一次,如果你活在那個年代……你便會懂!

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》,每晚深夜2am – 6am,陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。