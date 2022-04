專訪｜吳浩康讚馮允謙唱歌夠獨特：嗰種好聽只係得佢一個做得到

上集專訪,吳浩康(Deep)與大家分享與太太郭思琳的新婚生活,及在溝通上的轉變,又談到日後希望將音樂作品與自己人生經歷分開。在今集專訪,除了談起新歌《見字醫病》首度與Cousin Fung(馮家俊)合作的經過,也談起自己近期欣賞的新生代歌手。眾多歌手中,他坦言自己著重男歌手表現,又先後點名欣賞曾比特(Mike)、張天賦(MC)、馮允謙(Jay)、林家謙和湯令山(Gareth.T),究竟五人有甚麼地方吸引到Deep的注意?

今集專訪,Deep除了分享與Cousin從相識到合作的經過,也大方談起自己欣賞的新生代歌手。(梁碧玲攝)

因曾樂彤決定要與Cousin Fung合作

Deep與Cousin早在2012年時已經認識,當時他以樂隊Closer名義發展,而Cousin還在組合goldEN。後來Cousin專注幕後發展,Deep聽過一些對方為謝安琪編曲的作品,當時已經深深被他的才華吸引:「原來佢唔係淨係做組合唱歌,寫下歌喎,如果佢當時要獨立出嚟做製作人係得㗎喎。」

除了有才華,Deep也認為Cousin也有搞笑一面,說的是2017年度叱咤頒獎禮孭背囊上台一幕。(資料圖片)

雖然很早已經被Cousin的才華吸引,但最後決定要與他合作,背後原來與曾樂彤有關:「嗰陣咁啱曾樂彤同佢合作完,做完嗰首歌之後,曾樂彤話Cousin因為鍾意呢首歌,好鍾意同佢做出嚟嘅呢個製成品,佢免費做多咗4個remix編曲,冇收錢,送咗畀公司,仲話可以用嚟派台。我覺得一個有才華嘅人,能夠對自己嘅作品有咁大感情,對自己做嘅工作,即使係冇錢都願意做,因為咁我想同佢合作。結果佢由交demo嗰刻到依家,我覺得冇搵錯佢。」Deep說過去收到一共15首來自Cousin的demo,全部都有後續起用的潛力。

Cousin除了是近年冒起的作曲人,現時在不同演唱會都有機會擔任和音,Deep在錄音過程中都能在演繹細節上互相交流。(梁碧玲攝)

欣賞馮允謙:嗰種好聽只係得佢一個做得到

談起自己欣賞那些後輩,Deep直言向來都非常欣賞Jay:「佢唱歌嗰種方法好特別,嗰種好聽只係得佢一個做得到,因為佢係好Groove(律動感強)嘅人。我鍾意佢好直接嘅情緒表達,演唱嘅時候有一種力量,但係嗰一種力量又同側田好唔同。佢真係有一把獨有嘅聲音,我會形容係有祲鬼佬馟(讀音:除),但只係音樂上,而唔係咬字。」至於林家謙,Deep笑說對方太熱門,因此不作太多解說,但他也談起自己對林家謙唱歌的看法:「我覺得寫畀佢自己嘅曲、詞、編,就係要咁樣唱。當然大家仔細研究過,其實佢嘅歌都有其他方法可以唱,但係我好欣賞佢成個包裝。」

新人推薦MC、Mike、Gareth.T

至於近年加入樂壇的新血,Deep比較欣賞MC和Mike:「我幾鍾意聽佢哋唱歌,起碼我覺得佢哋唱歌係幾啱男仔聽。」他也特別談到MC過去沒有學過唱歌的背景,認為從他身上欣賞到高質素的唱功更是難得:「唱得好高音,佢係冇學過唱歌,係一個好典型跟本能唱歌嘅人,所以聽佢唱歌唔需要特別分析,都可以感受到。」隔了一會,Deep再說起Gareth.T:「唔係講緊佢嘅外型,但係我幾鍾意呢種其貌不揚,但係又有自信,而且真係唱到歌,有料嘅人。」

堅信出歌貴精不貴多

在《擇日失戀》、《洗剪吹》等代表作以外,其實Deep也有推出不少音樂作品,但來到去年只出過一首《十倍速》,新歌一等已經是一年後的《見字醫病》。除了飽受鼻竇炎困擾,Deep也深信,與其密密出歌,不如等到有一首高質量的作品,才用盡辦法交到樂迷手上:「樂迷可能都會問,Deep唱得咁好,點解中間有段時間會唔唱歌?其實係中間大家都覺得我唱得好,但係我啲碟一路冇人買。中間我係有出過好多歌同碟,但係之後探討過後會明白,做到功課係冇意思,係要交到份功課畀樂迷。我知有啲人嘅記憶會停留喺《擇日失戀》嗰啲歌,當然只能怪其他歌未做得夠好,可以取締到。所以我目標係點樣做一首代表作,而唔係做100首歌,因為人哋唔記得你,啲歌都係會石沉大海。」

Deep認為與其密密用新歌與大家見面,不如認真做好一首歌後才交給樂迷欣賞。(梁碧玲攝)

自認新歌難超越《洗剪吹》

Deep也談到現時樂壇同時受到來自《全民造星》和《聲夢傳奇》兩大勢力衝擊,網絡上焦點都放在參賽後加入樂壇的小朋友身上,自己需要精益求精,但不強求新的作品要超越《洗剪吹》這些經典的地位:「係好難超越嘅,自己同自己比好難講係超越,等於我30歲嘅時候係叻過20歲嘅自己,但係唔代表30歲做出嚟嘅作品會好過20歲嗰陣。好嘅作品有好多元素,係講緊同唔同創作人嘅火花。我只係會諗點樣唱好啲,點樣做好啲。」

面對年輕一代的衝擊,Deep認為現時網絡上的焦點已經離不開他們,自己能做到的是堅持在音樂上突破自己。(梁碧玲攝)

多次申請進軍紅館失敗而回

問到疫情過後,會否再開演唱會與樂迷見面,Deep直言過去一直以紅館為目標:「紅館唔畀場我啫嘛!真係申請咗好多次都唔畀。(幾多次?)數唔到咁多,入咗好多紙。(以紅館為目標?)細啲嘅場地會等疫情穩定啲先決定,因為見到之前定啲嘅時候,好多人都出嚟開騷,但係最近好多單位都要取消。」上年疫情受控之時,Deep深深感受到各單位「報復式」開演唱會,為樂迷帶來幸福的煩惱,期待往後疫情受控時,樂迷能看到大大小小,不同風格的現場演出。