專訪｜吳浩康讚馮允謙唱歌夠獨特：嗰種好聽只係得佢一個做得到

上集專訪，吳浩康（Deep）與大家分享與太太郭思琳的新婚生活，及在溝通上的轉變，又談到日後希望將音樂作品與自己人生經歷分開。在今集專訪，除了談起新歌《見字醫病》首度與Cousin Fung（馮家俊）合作的經過，也談起自己近期欣賞的新生代歌手。眾多歌手中，他坦言自己著重男歌手表現，又先後點名欣賞曾比特（Mike）、張天賦（MC）、馮允謙（Jay）、林家謙和湯令山（Gareth.T），究竟五人有甚麼地方吸引到Deep的注意？

撰文：劉傳謙

攝影：梁碧玲

吳浩康髮型：Moe @ IL COLPO (On Lan Street,Central)

吳浩康化妝：木子維納_Vena

吳浩康造型：DEMO OFFICIAL

場地：The AIR (The ONE)



今集專訪，Deep除了分享與Cousin從相識到合作的經過，也大方談起自己欣賞的新生代歌手。（梁碧玲攝）

因曾樂彤決定要與Cousin Fung合作

Deep與Cousin早在2012年時已經認識，當時他以樂隊Closer名義發展，而Cousin還在組合goldEN。後來Cousin專注幕後發展，Deep聽過一些對方為謝安琪編曲的作品，當時已經深深被他的才華吸引：「原來佢唔係淨係做組合唱歌，寫下歌喎，如果佢當時要獨立出嚟做製作人係得㗎喎。」

除了有才華，Deep也認為Cousin也有搞笑一面，說的是2017年度叱咤頒獎禮孭背囊上台一幕。（資料圖片）

雖然很早已經被Cousin的才華吸引，但最後決定要與他合作，背後原來與曾樂彤有關：「嗰陣咁啱曾樂彤同佢合作完，做完嗰首歌之後，曾樂彤話Cousin因為鍾意呢首歌，好鍾意同佢做出嚟嘅呢個製成品，佢免費做多咗4個remix編曲，冇收錢，送咗畀公司，仲話可以用嚟派台。我覺得一個有才華嘅人，能夠對自己嘅作品有咁大感情，對自己做嘅工作，即使係冇錢都願意做，因為咁我想同佢合作。結果佢由交demo嗰刻到依家，我覺得冇搵錯佢。」Deep說過去收到一共15首來自Cousin的demo，全部都有後續起用的潛力。

Cousin除了是近年冒起的作曲人，現時在不同演唱會都有機會擔任和音，Deep在錄音過程中都能在演繹細節上互相交流。（梁碧玲攝）

欣賞馮允謙：嗰種好聽只係得佢一個做得到

談起自己欣賞那些後輩，Deep直言向來都非常欣賞Jay：「佢唱歌嗰種方法好特別，嗰種好聽只係得佢一個做得到，因為佢係好Groove（律動感強）嘅人。我鍾意佢好直接嘅情緒表達，演唱嘅時候有一種力量，但係嗰一種力量又同側田好唔同。佢真係有一把獨有嘅聲音，我會形容係有祲鬼佬馟（讀音：除），但只係音樂上，而唔係咬字。」至於林家謙，Deep笑說對方太熱門，因此不作太多解說，但他也談起自己對林家謙唱歌的看法：「我覺得寫畀佢自己嘅曲、詞、編，就係要咁樣唱。當然大家仔細研究過，其實佢嘅歌都有其他方法可以唱，但係我好欣賞佢成個包裝。」

新人推薦MC、Mike、Gareth.T

至於近年加入樂壇的新血，Deep比較欣賞MC和Mike：「我幾鍾意聽佢哋唱歌，起碼我覺得佢哋唱歌係幾啱男仔聽。」他也特別談到MC過去沒有學過唱歌的背景，認為從他身上欣賞到高質素的唱功更是難得：「唱得好高音，佢係冇學過唱歌，係一個好典型跟本能唱歌嘅人，所以聽佢唱歌唔需要特別分析，都可以感受到。」隔了一會，Deep再說起Gareth.T：「唔係講緊佢嘅外型，但係我幾鍾意呢種其貌不揚，但係又有自信，而且真係唱到歌，有料嘅人。」

堅信出歌貴精不貴多

在《擇日失戀》、《洗剪吹》等代表作以外，其實Deep也有推出不少音樂作品，但來到去年只出過一首《十倍速》，新歌一等已經是一年後的《見字醫病》。除了飽受鼻竇炎困擾，Deep也深信，與其密密出歌，不如等到有一首高質量的作品，才用盡辦法交到樂迷手上：「樂迷可能都會問，Deep唱得咁好，點解中間有段時間會唔唱歌？其實係中間大家都覺得我唱得好，但係我啲碟一路冇人買。中間我係有出過好多歌同碟，但係之後探討過後會明白，做到功課係冇意思，係要交到份功課畀樂迷。我知有啲人嘅記憶會停留喺《擇日失戀》嗰啲歌，當然只能怪其他歌未做得夠好，可以取締到。所以我目標係點樣做一首代表作，而唔係做100首歌，因為人哋唔記得你，啲歌都係會石沉大海。」

Deep認為與其密密用新歌與大家見面，不如認真做好一首歌後才交給樂迷欣賞。（梁碧玲攝）

自認新歌難超越《洗剪吹》

Deep也談到現時樂壇同時受到來自《全民造星》和《聲夢傳奇》兩大勢力衝擊，網絡上焦點都放在參賽後加入樂壇的小朋友身上，自己需要精益求精，但不強求新的作品要超越《洗剪吹》這些經典的地位：「係好難超越嘅，自己同自己比好難講係超越，等於我30歲嘅時候係叻過20歲嘅自己，但係唔代表30歲做出嚟嘅作品會好過20歲嗰陣。好嘅作品有好多元素，係講緊同唔同創作人嘅火花。我只係會諗點樣唱好啲，點樣做好啲。」

面對年輕一代的衝擊，Deep認為現時網絡上的焦點已經離不開他們，自己能做到的是堅持在音樂上突破自己。（梁碧玲攝）

多次申請進軍紅館失敗而回

問到疫情過後，會否再開演唱會與樂迷見面，Deep直言過去一直以紅館為目標：「紅館唔畀場我啫嘛！真係申請咗好多次都唔畀。（幾多次？）數唔到咁多，入咗好多紙。（以紅館為目標？）細啲嘅場地會等疫情穩定啲先決定，因為見到之前定啲嘅時候，好多人都出嚟開騷，但係最近好多單位都要取消。」上年疫情受控之時，Deep深深感受到各單位「報復式」開演唱會，為樂迷帶來幸福的煩惱，期待往後疫情受控時，樂迷能看到大大小小，不同風格的現場演出。