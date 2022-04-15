傳Rihanna臨盤在即驚爆分手　踢爆男友A$AP Rocky偷食設計師閨蜜

現年34歲的樂壇天后Rihanna自去年與Rapper男友A$AP Rocky高調認愛後，兩人一直都非常恩愛，並於今年二月公開懷孕喜訊。當女神臨盤在即，今日凌晨網絡竟然瘋傳Rihanna已跟A$AP Rocky分手的消息！

Rihanna早前挺著巨肚出席個人美妝品牌活動。（Getty Images）

Rihanna於男友A$AP Rocky一同亮相Gucci米蘭時裝騷。（Getty Images）

Rihanna日前才以超性感的大肚造型登上美國版《VOGUE》的封面，相隔幾日竟然傳出分手的消息。有指一名法國記者透露，Rihanna是親自踢爆男友A$AP Rocky偷食設計師好友Amina Muaddi而決定分手。現年36歲的Amina是在Instagram擁有百萬粉絲的鞋履設計師，經常與不少圈中巨星名人合作，包括Kylie Jenner、Lady Gaga等人。由於她跟Rihanna的品牌Fenty合作及為對方設計鞋履而爆紅，兩人更成為好友。

Amina Muaddi是擁有百萬粉絲的設計師。（IG/@aminamuaddi）

該記者還在Twitter透露偷食事件發生在巴黎時裝周，雖然Rihanna及A$AP Rocky至今還未就分手傳聞作出回應，但消息傳出後已經足以引爆網絡。不過翻查Rihanna的IG，她於凌晨還有上載品牌的宣傳片段，而Amina Muaddi於昨日都有更新Rihanna的照片，但Rihanna已經取消關注Amina。