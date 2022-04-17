陳柏宇直播最終回唱盡滄海遺珠　竟然唔記得曾與洪卓立合唱？

陳柏宇於三月中開始為疫情打氣而進行《有我 IG Mini Live》，在近期疫情有回落跡象下，昨晚（16/4）Jason進行最後一次的《有我 IG Mini Live 》系列直播，特別為於疫情間因患病而在家的人士打氣。經過多次 Live 獻唱，Jason 昨晚為樂迷帶來驚喜，主打演繹自己的歌曲，當中多首更是多年來的滄海遺珠。

昨晚Jason直播特別嘉賓：Abi！

Jason在昨晚的直播開首即謂：「希望今（昨）晚唱歌畀你哋聽，為你哋打氣，我知一定係辛苦，但你哋要努力、加油！」期間有網民留言表示患上Omicron後喉嚨痛很辛苦，Jason即表示：「我好彩向來冇乜喉嚨痛，但會生痱滋，今日都生咗粒痱滋，頭先唱歌都唔小心咬到。有時Abi（Jason 女兒 Abigail）會伸手指入去我個口，仲會刮我粒痱滋。」人仔細細的Abi也十分調皮呢！

原來Abi都好調皮！

除了因疫情而患病的人士外，Jason 亦聯同願望成真基金（Make-A-Wish Foundation）一同為病童及家長打打氣，曾受惠的Brian亦在直播中分享了自己的經歷：「我嘅願望係成為遊戲工程師，Make-A-Wish特別模擬咗見工環境同程序等我體驗外，更聯絡喺香港嘅遊戲公司，安排面試機會，最終得到實習機會，學到好多遊戲製作嘅相關經驗，希望大學畢業後可以再次返去遊戲界，成為遊戲工程師，長遠夢想會係想砌一隻Game！」Jason聽到也表示：「我自己都鍾意打機，都好 appreciate（欣賞）寫 Game 嘅人，希望你有日可以願望成真！」

Jason亦聯同願望成真基金一同為病童及家長打打氣。

而昨晚長達兩個多小時的 IG Mini Live 彷如 Jason 的個唱一樣，除了唱出《永久保存》、《親愛的仇人》、《拍一半拖》、《告別之前》、《感情這回事》、《別來無恙》等主打歌外，Jason還預備了多首side track，如《二人世界》、《Mr. Adult》、《對人歡笑》等與樂迷分享，有些歌曲如《沒有吻的資格》、《On Every Line》、《一千種戀愛》及《關注我》即使未有安排，但 Jason 也即興唱半首以滿足大家，不過當有忠粉點唱與洪卓立合唱的《支柱》時，Jason 即一頭問號，問：「我有首歌叫《支柱》？」一臉狐疑的 Jason邊思索邊唱出王菀之《永遠幾遠》時，樂迷紛紛搞笑留言：「上次先講過同洪卓立拍過微電影」、「話俾（畀）立立知」、「好多歌你自己都唔記得hahaha」、「Jason 記憶好似金魚」、「陳伯啲記性世一」、「陳伯唔係浪得虛名嫁（㗎）」正當樂迷興高采烈地留言之際，Jason唱罷聽到工作人員告知樂迷的留言後，他即道：「其實即係《繭》！首歌喺微電影出現，但製作團隊唔鍾意本身嘅低音，結果升咗 Key 變咗合唱，嗰陣再做一次變咗《支柱》。」原來即使歷史久遠的事情，Jason仍然記得當中細節。

以為Jason已經唔記得同洪卓立合唱過？其實當中嘅細節佢記得一清二楚！

演唱到最後，Jason 清唱幾句 Sammi 的《捨不得你》作結尾，樂迷亦有留言説捨不得你作回應，Jason 説只是這個定時 Live 直播系列完結，他會繼續不時開 Live 同大家唱歌，下星期會有公布，請樂迷密切留意他的社交網絡公布詳情吧。