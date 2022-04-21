布志綸新歌以超級英雄命名　First Take版率先曝光呈最真實一面

布志綸（Alan）上星期於其 Instagram 透露即將發佈新歌，更叫歌迷猜一猜歌名以哪一位超級英雄命名，結果揭盅，原來是《飛鳥俠》。一反向來有新歌派台再有其他版本的做法，Alan 先推出 acoustic 版本。歌曲與曾獲奧斯卡最佳電影的《飛鳥俠》（Birdman） 同名，亦是 Alan 這幾年經歷的心聲：「雖然 acoustic 版本不夠完美，請歌迷不要介意，這不一定是最好，但肯定是呈現自己最真面目，希望能為大家帶來不同的感覺，先行感受這首我很喜歡的作品。」Alan 最原始的聲音得來是熱烈的迴響。

《飛鳥俠》未推出正式版，Alan就率先公開acoustic版本。

這是早在兩年前已創作的歌曲，最初名為《Before》(從前)，他解釋：「我想寫的是過去與現在的分別。由 Mr. 主音到已經作個人發展4、5年，我經歷了不同起跌與風霜，才成就今日內心強大的我，所以我想以《飛鳥俠》去表達現在的心聲，亦希望以此曲去鼓勵一下當下疫情正在面對困境的人。」相信現在不少人也有著不同煩惱，抱著希望，終會有曙光，Alan 憑藉《飛鳥俠》為大家帶來心靈的安慰與支持。

今次 Alan 一反傳統，在錄音室版本的《飛鳥俠》面世之前，率先發佈了歌曲的自彈自唱 acoustic 版本，為歌迷帶來驚喜！Alan 說：「這是一氣呵成兼首次錄音的版本，即使當中有點瑕疵，亦使當初也會考慮是不是不夠好，但決定以這版本給大家感受當中真實的我。」電影《飛鳥俠》也是主要以長鏡頭拍攝，跟這個acoustic 一take過拍攝自彈自唱版本正不謀而合。

Alan預告《飛鳥俠》將在5月初推出，屆時又會為樂迷帶來另一種感覺。

《飛鳥俠》acoustic 版本甫發佈後，受到不少好評，當中有網民提到「只是單靠一把結他一支聲的演繹已經非常有力量，那份堅持不屈力量澎湃地湧出來，第一次聽到已經被感動到流出眼淚。」這正正是歌曲想帶出的鼓舞人心的力量，對於首度以一個「不完美」歌曲版本見人的 Alan 亦是新嘗試：「將於5月初推出的錄音室版本，又會帶來另一種感覺，請各位熱切期待！」