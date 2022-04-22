陳蕾夥ToNick開戶外音樂會　5·21進駐西九文化區新地標

原定今年1月起開展的戶外音樂會系列《Harbour the Sonic》，隨著第五波疫情爆發，兩組本來已經公開的陣容「陳蕾 x ToNick」及「C AllStar x Mr.」都需要延期舉行演唱會。而隨著防疫措施放寬，《Harbour the Sonic》率先公布「陳蕾 x ToNick」戶外音樂會將在5月21日於同樣場地「Wonderland 竹翠公園」舉行，門票將於4月28日優先訂購，4月29日公開發售。

原定1月舉行的《Harbour the Sonic》# 陳蕾 x ToNick戶外音樂會，將在5月21日於同樣場地「Wonderland 竹翠公園」舉行。

雙方首次於戶外與一眾樂迷相聚，兩種截然不同的歌曲風格為演出帶來無窮無盡的可能性，由他們唱出能夠改變宿命的樂曲，可謂是最好的安排。雖說雙方各自逐夢從未有過交集，但原來曾不約而同地因演唱日本風格歌曲而廣獲好評。陳蕾曾以翻唱劇場版《鬼滅之刃 無限列車編》的人氣主題曲《炎》獲得極大迴響亦驚艷了不少樂迷，同樣地ToNick 亦以原創歌曲《鬼滅之日》撼動了不少人心。

於5月21日，雙方將齊集於全新地標Wonderland，現身於同一時空與樂迷相聚，燃燒音樂熱情！到底陳蕾碰上ToNick會擦出怎樣的火花？就讓我們好好期待，好好去「Wonder」一下。