曾比特參加《聲生不息》仍不忘出歌　拍MV一個暖男舉動得女神盛讚

最近北上參加音樂節目《聲生不息》的曾比特（Mike），除了積極備戰，也不忘透過新歌報答歌迷。來到2022年第二首派台歌，Mike延續過去擅長的慘情歌路線，今日（22/4）推出的新歌《我以為》帶出用力去愛一個人不一定代表對方能夠接收到這份愛意，反而隨時弄巧反拙，形成無比的壓迫感，使愛情逐漸消逝的道理。

Mike在內地參加《聲生不息》，也不忘為香港樂迷帶來新歌。

Mike在新歌歌詞中不斷重複「我以為」三字，想表達出很多人都曾在愛情路上犯下「我以為」這錯誤，一廂情願地以為自己所做的全是為了另一半好，但偏偏忽略對方真正的想法和感受，說到底就是二人之間缺乏溝通。Mike解釋：「在一段關係中，我們時常很著急地想向對方表達愛意，生怕對方感受不到，於是我們想盡辦法，以『我』的角度出發，用『我以為』最好的方式對待對方，卻從來沒有站在對方的位置，切身處地為對方著想。不斷將自己的想法強加到對方身上，只會讓人喘不過氣，是一種負擔。」

Mike拍攝MV保持邀請女神坐鎮的一貫作風，今次女主角由KOL Cissy擔任。由於拍攝MV當日天氣寒冷，加上在早上六時開工，Mike見Cissy衣著單薄，特地請她飲熱檸水，成功獲得女神好評。Cissy表示第一次跟Mike合作，覺得他為人搞笑、好nice，Mike搞鬼道：「原先睇劇本，我以為同女主角有親密接觸的對手戲，點知發現原來佢喺MV裡飾演我嘅細妹，即時幻想破滅。」MV裏面出現不少「蝦碌」情節，每次當你眼見一件事的時候，原來不是事實的全部，以輕鬆的手法帶出「我以為」的主題。例如有一幕，Mike在小巴上一直望着女主角的雙腳，原來是因為旁邊的乘客掉了耳機在地下。