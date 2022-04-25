馮允謙為演唱會繼續寫歌　還鄭欣宜歌債：Joyce值得擁有最完美

馮允謙（Jay）雙喜臨門，除了昨晚在《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》獲得「年度唱作歌手」銀獎後，今早迎來另一個好消息：將於7月2-4日，在九展Star Hall舉行首次個人演唱會「馮允謙Have a JAY Time 2022 演唱會」，今早十時東亞銀行信用卡優先訂票，火速售罄。

Jay Fung噚晚攞完獎，今日個唱優先訂票又售罄，可以話係雙喜臨門！（梁碧玲攝）

Jay好開心好興奮，他說：「今朝收到一個好好嘅消息，就係我嚟緊嘅個人演唱會，所有優先預售門票賣晒啦！我好開心，好開心，多謝大家。我等咗10年終於可以開個人演唱會，而知道好多人想嚟睇，我覺得好感恩。買唔到飛嘅朋友唔好灰心，遲啲仲有公開發售。希望之後限聚人數放寬或者加場，咁就可以多啲朋友入場睇我唱歌，不過呢啲都只係我嘅夢想啦！」

不論是加場或是等待政府開放更多入座率，Jay Fung期望有更多樂迷能入場欣賞個唱。

昨晚得獎後，Jay表示好感恩：「我非常感恩，雖然我付出好多努力，寫咗好多歌，但公司團隊和其他合作單位都好努力，所以我想用呢個獎報答佢哋。嚟緊唔可以停，7月2-4日我會舉行首個個人演唱會，我有好多歌要寫，唔可以停 ，要繼續衝。（剛才鄭欣宜公開向你追歌？）係，其實我寫咗，但覺得未完美，Joyce值得擁有最完美，所以我要再調整到最滿意先至畀佢聽，好快，我會努力！」