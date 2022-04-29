馮允謙七月個唱與MIRROR日子錯開好興奮？　望開騷後返加國探女友

馮允謙（Jay）最近好事一浪接一浪，除了在《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》獲得「年度唱作歌手」銀獎後，於7月2至4日在九展Star Hall舉行的首個演唱會預售門票亦火速售罄，而昨日（28/4）更推出新歌《Freakin' Nightmare》。

馮允謙透露昨日MV發布前心情好緊張！（陳順禎 攝）

Jay今日（29/4）出席口罩發布會，在接受《香港01》訪問時透露這次新歌的編曲與作詞自己有份參與，更透露創作這首歌時的心路歷程 ：「呢首歌係講今年1月閉關，個陣好攰，因為要做騷、幫人寫歌作曲，點知道第五波（疫情），所以冇得放假要Keep住做嘢，希望今年做完騷可以唞少少啦！」被問到打算到哪裡放鬆自己時，Jay就透露想回加拿大：「因為我想去探我另外一半，我哋分開咗一年。（回到加拿大會籌備婚禮嗎？）係呀，有諗住結婚，其實已經講咗兩年，所以睇下今年年尾或者出年啦。」

Jay透露自己想係演唱會表演跳舞，但一定唔會在表演Michael Jackson的舞蹈。（陳順禎 攝）

談到個人演唱會於7月舉行，問會否有粉絲福利時，他就笑言：「肌肉呀？我都唔知佢哋想唔想睇，我又唔係偶像，我係創作型歌手，睇下自己操成點先啦！」7月份舉行演唱會的人還有MIRROR，被問到知道與12子演唱會舉行日子錯開時有否鬆一口氣，Jay坦言：「我又冇諗過喎，反而我係好開心，因為我都想睇佢哋嘅Show，所以而家完咗我個Show，就可以放心睇佢哋嘅Show」。

MIRROR現在的演唱會門票被炒至六萬元一張，被問到是否擔心自己的門票亦會炒到如此高價時，Jay就搞笑回答：「我希望係啦，咁代表好多人想睇……其實唔係，希望多啲人嚟騷，但係千祈千祈千祈唔好炒飛」。

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