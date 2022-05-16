CHILL CLUB｜COLLAR首度現身獻唱女團經典　為年底演唱會熱身

一眾COLLAR歌迷期待已久，終於看到這支今年成軍的女團在昨晚播出的ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》現身，除了8位成員合體跳唱團歌，節目內更看到她們以不同風格演繹女團經典，甚至有4人合唱的部份。剛好COLLAR在節目中透露，目前正籌備年底的演唱會，看來這次表演是為演唱會熱身的好機會。

終於輪到COLLAR上《CHILL CLUB》！（《CHILL CLUB》截圖）

COLLAR一開始已經演繹《Call My Name!》、《Gotta Go!》及《Never-never Land》。網民特別留意到《Gotta Go!》的演出，撇除歌曲早前涉嫌抄襲風波而引起對幕後團隊的熱烈抨擊，其實在拍攝MV當日，So Ching因病缺席，令MV跳唱部份七缺一，令歌迷感到失望。昨晚觀眾不但可以看到首個《Gotta Go!》現場演繹，更看到齊人跳唱的畫面，某程度上是彌補歌迷的一個小遺憾。

+ 22

除了三首團歌，COLLAR在第二節分途出擊，Marf、Sumling、Ivy、Gao挑戰《壞與更壞》，而Winka、So Ching、Candy、Day則合唱《在月台上的你》；最後她們再度合體，一口氣翻唱Cookies《心急人上》、at17《始終一天》和黃淑蔓《差一點我們會飛》。除了唱功、默契有進步外，網民也對當晚未有安排主持駱振偉（Thor）合唱感到驚喜。