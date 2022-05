張敬軒演唱會三度Encore　透露抑鬱症最嚴重時創作出《笑忘書》

《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》補場今晚(18/5)來到第七晚,黎明、成龍等圈中人均有送上花牌祝賀,而MC張天賦、彭秀慧、連詩雅,何麗全等都是座上客之一。演唱會於晚上8時半正式開始,軒仔先後唱出《Do What You Want》、《騷靈情歌》、哥哥張國榮經典歌曲《為你鍾情》及《找對的人》等歌曲,全場氣氛High爆。他感激歌迷的支持,就算受疫情影響亦堅持不退票,並表示每場都要當尾場來演出。



軒仔感激歌迷的支持,就算受疫情影響亦堅持不退票,並表示每場都要當尾場來演出。(陳順禎攝)

軒仔請來湯令山(Gareth. T)擔任嘉賓,他以認識了兩年的「網友」來形容Gareth:「開頭以為佢廣東話唔係好叻,見佢係十項全能,自己識作、識唱、識錄,識編。點解留意佢呢?我出道係R&B年代,嗰時有周杰倫、陶喆,但廣東歌喺R&B係冇一席位,直到呢兩年愈嚟愈多新人,佢哋將R&B、Hip Hop,Soul music帶嚟廣東歌。」

軒仔請來Gareth. T擔任嘉賓,他以認識了兩年的「網友」來形容Gareth。(陳順禎攝)

隨後Gareth在觀眾的歡呼聲出場,並與軒仔唱出歌迷會會歌《懷舊情人》,而Gareth亦唱出自己的作品《勁浪漫 超溫馨》,更抵死送上兩本烹飪書給軒仔的工人姐姐:「一本For早餐,有埋圖(軒仔:佢有圖都未一定做得到)所以準備咗第二本係午餐和晚餐…希望你日後早餐會超級豐富。」軒仔高呼:「多謝你,我相信經過今晚,聽日會有好日子過。」全場拍爛手掌,場面非常搞笑!

Gareth更抵死送上兩本烹飪書給軒仔的工人姐姐。(陳順禎攝)

唱《笑忘書》前,軒仔感性分享創作歌曲時的故事,來勉勵樂迷在經歷困苦時要咬緊牙關。他說作《笑忘書》時是抑鬱症最嚴重時候,當時曾經有輕生念頭:「嗰段時間又冇乜工開,跟住屋企亦面臨一啲狀況。今日都唔知道聽日會發生咩嘢,甚至乎唔知自己仲想唔想行落去。坦白講,唔係冇過輕生嘅念頭,但實在我個膊頭太重,我仲有爸爸媽媽、仲有屋企、同埋我仲有我嘅歌迷。」

全場拍手以示鼓勵,軒仔續指:「當自己唔開心、冇辦法拉返起自己嘅時候,我嘗試去寫歌,同埋咬緊牙關繼續行落去。有機會就做,乜嘢都做,我喺以前一個國語頻道叫TVB8,做過娛樂新聞主持…亦都做過電台主持,講內地奇人異事,嗰段經歷對我嚟講十分之重要…當你見唔到好遠將來嘅時候,你只能活在當下,過好眼前每一日。就係咁樣一步一步,帶住自己各種嘅Struggle捱到今日,有咁多觀眾喺呢度Support我。所以大家一定要記住,張敬軒可以做到嘅,你都可以做到,因為我都係一個普通人。」

唱《笑忘書》前,軒仔感性說創作歌曲時是抑鬱症最嚴重時候,當時曾經有輕生念頭。(陳順禎攝)

由於歌迷反應熱烈,完場後仍不肯離開,軒仔最終三度Encore,唱出多首大熱歌曲包括《只是太愛你》、《春秋》、《My Way》,以及side track作品《襯》和《塵埃落定》,演唱會最終於晚上11時45分圓滿結束,歌迷的熱情令軒仔笑言:「由第一場罰錢罰到今晚。」

