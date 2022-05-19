張敬軒演唱會三度Encore　透露抑鬱症最嚴重時創作出《笑忘書》

《張敬軒The Next 20 Hins演唱會》補場今晚（18/5）來到第七晚，黎明、成龍等圈中人均有送上花牌祝賀，而MC張天賦、彭秀慧、連詩雅，何麗全等都是座上客之一。演唱會於晚上8時半正式開始，軒仔先後唱出《Do What You Want》、《騷靈情歌》、哥哥張國榮經典歌曲《為你鍾情》及《找對的人》等歌曲，全場氣氛High爆。他感激歌迷的支持，就算受疫情影響亦堅持不退票，並表示每場都要當尾場來演出。



軒仔感激歌迷的支持，就算受疫情影響亦堅持不退票，並表示每場都要當尾場來演出。（陳順禎攝）

軒仔請來湯令山（Gareth. T）擔任嘉賓，他以認識了兩年的「網友」來形容Gareth：「開頭以為佢廣東話唔係好叻，見佢係十項全能，自己識作、識唱、識錄，識編。點解留意佢呢？我出道係R&B年代，嗰時有周杰倫、陶喆，但廣東歌喺R&B係冇一席位，直到呢兩年愈嚟愈多新人，佢哋將R&B、Hip Hop，Soul music帶嚟廣東歌。」

軒仔請來Gareth. T擔任嘉賓，他以認識了兩年的「網友」來形容Gareth。（陳順禎攝）

隨後Gareth在觀眾的歡呼聲出場，並與軒仔唱出歌迷會會歌《懷舊情人》，而Gareth亦唱出自己的作品《勁浪漫 超溫馨》，更抵死送上兩本烹飪書給軒仔的工人姐姐：「一本For早餐，有埋圖（軒仔：佢有圖都未一定做得到）所以準備咗第二本係午餐和晚餐…希望你日後早餐會超級豐富。」軒仔高呼：「多謝你，我相信經過今晚，聽日會有好日子過。」全場拍爛手掌，場面非常搞笑！

Gareth更抵死送上兩本烹飪書給軒仔的工人姐姐。（陳順禎攝）

唱《笑忘書》前，軒仔感性分享創作歌曲時的故事，來勉勵樂迷在經歷困苦時要咬緊牙關。他說作《笑忘書》時是抑鬱症最嚴重時候，當時曾經有輕生念頭：「嗰段時間又冇乜工開，跟住屋企亦面臨一啲狀況。今日都唔知道聽日會發生咩嘢，甚至乎唔知自己仲想唔想行落去。坦白講，唔係冇過輕生嘅念頭，但實在我個膊頭太重，我仲有爸爸媽媽、仲有屋企、同埋我仲有我嘅歌迷。」

全場拍手以示鼓勵，軒仔續指：「當自己唔開心、冇辦法拉返起自己嘅時候，我嘗試去寫歌，同埋咬緊牙關繼續行落去。有機會就做，乜嘢都做，我喺以前一個國語頻道叫TVB8，做過娛樂新聞主持…亦都做過電台主持，講內地奇人異事，嗰段經歷對我嚟講十分之重要…當你見唔到好遠將來嘅時候，你只能活在當下，過好眼前每一日。就係咁樣一步一步，帶住自己各種嘅Struggle捱到今日，有咁多觀眾喺呢度Support我。所以大家一定要記住，張敬軒可以做到嘅，你都可以做到，因為我都係一個普通人。」

唱《笑忘書》前，軒仔感性說創作歌曲時是抑鬱症最嚴重時候，當時曾經有輕生念頭。（陳順禎攝）

由於歌迷反應熱烈，完場後仍不肯離開，軒仔最終三度Encore，唱出多首大熱歌曲包括《只是太愛你》、《春秋》、《My Way》，以及side track作品《襯》和《塵埃落定》，演唱會最終於晚上11時45分圓滿結束，歌迷的熱情令軒仔笑言：「由第一場罰錢罰到今晚。」

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