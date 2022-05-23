《造星II》Aiden進軍樂壇　首次入錄音室超緊張：一句都錄唔到

於今年加盟英皇娛樂的洪助昇（Aiden）日前推出加入樂壇的首支派台歌曲《憑實力單身》。畢業於香港浸會大學電影學院表演系的Aiden，2019年參與ViuTV舉辦的《全民造星II》，是最後20強人馬。隨後亦順利入行，拍過電影，演過劇集，終於今年正式進軍樂壇。

繼Dark黃明德和Andy黎展峯後，英皇娛樂第三位新人Aiden洪助昇也正式加入樂壇。

歌曲是記錄一段相親卻不敢相愛的情愛經歷，二人間不斷用友情彌補愛情缺失，明明深愛對方，卻一直在身邊徘徊堪察，一直不想跨越這界線，恐怕一旦衝破，最終會一無所有。所以憑著最充足的數據分析，最後還是啟動自我單身模式。 而這亦正正是Aiden的親身經歷，所以特別想用這首歌，與大家分享這故事：「首歌入面，我自己最鍾意係『緩緩兜圈／默默轉季』，呢幾句歌詞對於我嚟講，係十分之有共鳴。形容一種關係，經歷咗好多個四季，但其實佢哋呢種關係係一直喺一個圓圈入面旋轉，亦都冇任何進展，就係因為大家都唔夠膽跨越嗰一條線。」

MV正正要將這種矛盾情事拍出來，Aiden在MV中有位異性好友，大家相處親密，卻不敢進一步化成甜蜜。故事起初，二人都假裝相處得相安無事，直至一天女主角想作個了斷，刻意迴避Aiden，著意親近另一群新朋友，而在電子遊戲機中心的一場戲，Aiden覺得正好帶出在同一空間，卻擁有各自世界的感覺，Aiden坦言自己亦最喜歡機舖那一場戲。MV走訪多個場景，由零晨十二時開始拍攝至翌日下午三時，對屬於早睡寶寶的Aiden來說，要踩足15小時認真：「突然間要咁樣通頂，有一個鐘係十分之眼瞓，但係跨過咗嗰個鐘之後就好清醒。」不過最令他醒神，是突如其來的一位「小演員」：「我好鍾意小動物，喺機舖一幕，就出現咗一隻小白兔，我要喺幾個小混混手中去搶番呢隻兔仔，自己覺得呢場係幾有趣嘅戲，突然間有一個咁樣嘅『演員』同我一齊演戲好開心。」

Aiden為新歌MV踩足15小時。

除此之外，首次入錄音室錄的Aiden亦表示非常難忘：「十分之緊張！因為我未試過入去錄音室錄一首真係屬於自己嘅歌，因為我覺得要演繹一首屬於自己嘅歌，真係要好清晰你想每一段呈現嘅情感，同埋你想分享嘅內容，同以前唱cover歌好唔同的分別就係，你要好清晰同埋要好知道呢一首歌你想點樣唱，每一個字你想點樣咬，所以第一日入錄音室嘅時候，我係緊張到一句都錄唔到。」