衛蘭為紅館個唱地獄式訓練　踏入40歲：為自己而活好開心

衞蘭將於7月10-11日舉行入行以來第5個紅館個唱，相隔4年再踏紅館舞台，早前她只是於社交媒體發一個紙袋蒙頭扮華納高層開心宣布開騷的帖文，內部應購已經火速爆滿，認真厲害。

衞蘭將舉行入行以來第5個紅館個唱，相隔4年再踏紅館舞台，今次更會開四面台﹗

不單歌迷期待以久，Janice本身也雀躍萬分，並且親自參予很多關於演唱會製作，希望讓大家見到一個全新的衛蘭：「今次會開四面台，希望可以近d ，多d 同歌迷互動到啦，製作上面同揀歌等等，我都參予好多呀今次，不停開會研究，點樣可以做到最好。個演唱會名都係我構思啦，因為之前疫情，一個人坐係屋企，經常都有亂諗o野，有過擔心同憂慮，世界會變成點呢？我又會變成點呢？然後就睇到呢一句經文 : Be Still。希望藉此提醒自己及大家，世界被疫情和各種不穩定情況下所困擾，但必需保持心靈平靜，處變不驚，將心靜下來，細心聆聽自己的心意，好好照護自己的需要。」

疫情中能與樂迷聚在紅館，Jancie感覺非常難得及珍惜，她透露演唱會其中一部分會邀請一班好朋友上台表演，將會是感動又熱鬧的環節！

踏入40歲，Janice 自覺人生目標更清晰，她坦言現在是為自己而活：「女人40係一個好開始，我覺得好開心、好健康，同埋好放鬆，我仲覺得自己好似新人咁，因為音樂是無限探索的，我而家有跟老師學唱歌，因為我唱歌有啲壞習慣，喺咬字及運氣上未運用到最好，所以要有改進。」此外，Janice為增強體能，她已展開地獄式訓練，笑言以前減肥為別人而減，現在減肥為自己的健康！她每天舉啞鈴、跑步機不停鍛練，努力下清減不少：「原來自己舉啞鈴可以去到好盡，越舉越重，都幾劇烈吓，雖然辛苦但是對自己練氣很有用。」希到時演唱會大家可以見到她的線條美！