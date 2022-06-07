馮允謙首開個唱認挑戰大　入行10年怕被叫前輩：會覺得自己好老！

日前馮允謙（Jay）作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》接受專訪，大談即將舉行演唱會感受。首度開騷對Jay挑戰大，他說：「今次唱嘅歌係我有史以來最多，要好好拿捏，因為自己把聲一唱得耐就會攰，依家隔日都會去上堂練聲，唔想令大家失望。（騷下肌肉？）我係創作歌手！唔係賣呢啲！更何況真係冇肌肉，依家有一舊好結實，因為爸爸返咗嚟香港，成日煮啲好好味嘅嘢！（難得爸爸返咗嚟，食肥少少冇所謂？）有所謂！因為真係操得好辛苦！」

Jay現身《StarTalk》接受許文軒訪問。

談到入行十年成為前輩歌手，Jay直言怕怕，他說：「啲人叫我前輩，我會話Please Don’t！依家有啲歌手行埋嚟話好鍾意我，話細細個聽我啲歌大，我會覺得自己好老！之前做運動，見到有個媽咪帶住小朋友，同我講話唔好阻住哥哥，我幾開心，佢叫我哥哥，唔係叫我做阿叔！（英文Uncle會唔會好啲？）仲衰！唔該叫我哥哥！」

Jay Fung直認自己害怕被叫前輩。（資料圖片）

近年獲其他歌手邀歌，Jay直言入行創作是他的目標，他說：「我有個夢想就係幫全港歌手寫歌，依家開心多咗人認識自己嘅音樂，希望如果十大歌曲，十首裏面有六七首係自己寫，不論係自己唱或者幫其他人寫都好，希望為樂壇作出貢獻。我唔會話將最好嘅嘢留俾自己，寫到一隻好歌適合一個歌手唱就俾佢。」