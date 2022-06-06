ARTAVERSE｜黃妍為歌迷獻出第一次　陳柏宇笑談記新歌歌名大法

「ARTAVERSE」的藝術舞台ART STAGE，第二場演出由黃妍及陳柏宇擔任表演嘉賓。

全亞洲最大型之一的戶外 NFT x 本地藝術展覽「ARTAVERSE」，場內備受觸目的藝術舞台ART STAGE在昨晚（5/6）迎來第二場演出，由黃妍（Cath）及陳柏宇（Jason）擔任表演嘉賓。

不計算過去Busking的日子，今次是Cath第一次對著海唱歌。

被喻為療癒系唱作歌手的Cath，先唱出《Little People》及《兩個月亮》，唱畢後她問現場觀眾欣賞完這兩首歌，可有覺得涼快了點？當聽到台下觀眾回應「有」時，Cath笑着說：「咁好嘅，你哋真係為回應我而應，其實我係想tag，如果大家有覺得凍嘅，咁不如聽返首郁動吓嘅歌。」並為觀眾送上《天光前》。由於表演場地於中環海濱，Cath表示這次表演是為樂迷獻出了自己的第一次：「除咗以前busking之外，我係第一次對住個海唱歌，我嘅第一次就畀咗大家。」昨晚不少fans期待Cath唱出將於6月10日推出的新歌《世界以痛吻我而我歌唱》，但她卻笑謂：「我今日係唔會唱新歌嘅，等大家10號去聽，但一陣首歌係同新歌有啲關係，如果識唱嘅可以一齊唱。」

Cath不願在現場率先唱新歌。

在Cath完成最後一首歌《輕盈》後，便由Jason緊接登場，他在台上不時四處張望尋找囡囡Abigail的影蹤，當見到站於最後方的囡囡時，Jason即跟她打招呼，而Abigail亦揮手回應。唱完第一首歌《有我》後，Jason笑說：「好喇，件衫就着過喇，有交代喇，熱呀大佬。」然後慢慢脫掉身上的外套，觀眾見狀便大叫「除晒」，他聞言說：「係你都畀我留返條底褲啦，下下除晒咁狠咩。」然後又指自己身上的裇衫亦來頭不小，說畢更舉高雙臂露出腋下並笑說：「我個胳肋底係咪冇乜毛，你哋唔羨慕得咁多。」騷完腋下毛，Jason一口氣唱出《對得起自己》及《沒有你我什麼都不是》，然後再邀請出本地Rapper Novel Fergus跟自己合唱新歌《墜落》，令現場氣氛高漲。

Jason唱完《有我》即除外套，觀眾見狀便大叫「除晒」。

Cath與Jason接受訪問時，表示二人雖然同場演出，但就未有合唱機會，提到普遍樂迷於戶外演出都較熱情，故不少歌手都愛做戶外騷，對此陳柏宇表笑自己對場地沒太大意見，反而着重的是場地的音響效果。說到Jason新歌歌名《墜落》，被樂迷指跟「墮落」相似，連在旁的Cath亦笑指自己也被混淆了，陳柏宇即教眾人分辨方法：「聽落冇咁賤格嗰個就係。」

今晚Novel Fergus也有現身，與Jason一起合唱《墜落》。Jason談起自己歌名被樂迷指跟「墮落」相似時笑說：「聽落冇咁賤格嗰個就係。」

訪問進行期間，Abigail突然到訪後台，並嚷着要找爸爸，父愛滿瀉的陳柏宇，立時抱起囡囡一同繼續進行訪問，不過當問到日後可會父女檔演出？陳柏宇便表示囡囡相當有個性：「佢會邀請我一齊唱歌，但係如果淨係叫佢一個唱，佢就會抗拒。」