聲夢傳奇2｜21歲趙小婷為港大醫科生　中學讀協恩 歌藝被衛蘭稱讚

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇2》後日（11/6）首播，日前更已經完成淘汰賽拍攝。在18個參賽單位中，21歲港大醫科生趙小婷（Pamela）的人氣有增無減，賽前已經視為大熱門，令觀眾都對她的表現充滿期待。



趙小婷日前為淘汰賽綵排，她坦言心情難免緊張。（葉志明攝）

善用讀醫空檔參賽

查看趙小婷的背景，中學時就讀名校協恩中學，大學更就讀港大內外全科醫學士，絕對稱得上是「聲夢學霸」。除了在網絡上分享歌聲，她也在IG和YouTube分享讀書心得，對一眾要準備考DSE的年輕人而言絕對是獲益良多。剛過去的Year 3正好是趙小婷的增潤學年（Enrichment year），在學業上可以隨意修讀與醫科無關，而自己也感興趣的科目，Pamela也坦言下學年開始要到醫院臨床實習，因此要把握目前在學業上的空檔參賽。

趙小婷拍片解釋今年「唔讀醫」參賽：

翻唱片曾獲衛蘭Gareth.T力讚

當然，能順利入圍《聲夢傳奇2》，就要具備一定的唱功。趙小婷早在15歲因翻唱Dear Jane「愛情三部曲」而爆紅，除了Busking外，她也定期上載大量彈唱片段，包括：《心之科學》、《百年樹木》、《如果可以》、《記憶棉》、《笑忘書》、《難道喜歡處女座》、《Dear My Friend,》等。早前Pamela先後翻唱過《It’s OK To Be Sad》和《勁浪漫 超溫馨》，在IG更獲本尊衛蘭和Gareth.T（湯令山）留言讚好。

曾簽約星夢做菊梓喬師妹

而趙小婷之所以被看高一線，其中一個原因在於她過去與TVB已經有不少淵源。原來Pamela過去曾經與星夢簽約，成為TVB經理人合約藝員，2017年更曾經出席過星夢娛樂的活動，而上年《勁歌金曲》改革初期，趙小婷也曾經以網絡歌手身份亮相，在與JUDE（曾若華）合唱《零分》的環節更與《全民造星IV》20強趙展彤（VAL）同台交流。

獲家人鼓勵決心跳出舒適圈

參賽記招過後，趙小婷在IG上公布消息的同時，也向網民剖白內心感受。她坦言在截止前的3天想過退縮，決定要躲在自己的舒適區裡，安安定定做個醫學生及IG歌手，後來在媽媽及家姐鼓勵下，終於下定決心要報名參賽。她坦言：「最後我抱住一個信念：不要讓自己後悔，如果今年退縮，之後恐怕再沒有機會踏上大舞台，雖然老土，但年輕就是要搏盡！」

常見問題：

問：《聲夢傳奇2》趙小婷的吉祥物？

答：「超小型」，除了取自中文名的諧音，Pamela也認為與身型嬌小的特徵吻合。



趙小婷與「超小型」。（梁碧玲攝）

問：《聲夢傳奇2》何時首播？

答：6月11日（星期六）晚上8時30分，今屆有23位參賽者，合共18個參賽單位出戰，稍後更將加入馬來西亞及澳洲賽區的優勝者參賽。

