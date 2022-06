聲夢傳奇2｜21歲趙小婷為港大醫科生　中學讀協恩 歌藝被衛蘭稱讚

無綫(TVB)歌唱比賽《聲夢傳奇2》後日(11/6)首播,日前更已經完成淘汰賽拍攝。在18個參賽單位中,21歲港大醫科生趙小婷(Pamela)的人氣有增無減,賽前已經視為大熱門,令觀眾都對她的表現充滿期待。



趙小婷日前為淘汰賽綵排,她坦言心情難免緊張。(葉志明攝)

善用讀醫空檔參賽

查看趙小婷的背景,中學時就讀名校協恩中學,大學更就讀港大內外全科醫學士,絕對稱得上是「聲夢學霸」。除了在網絡上分享歌聲,她也在IG和YouTube分享讀書心得,對一眾要準備考DSE的年輕人而言絕對是獲益良多。剛過去的Year 3正好是趙小婷的增潤學年(Enrichment year),在學業上可以隨意修讀與醫科無關,而自己也感興趣的科目,Pamela也坦言下學年開始要到醫院臨床實習,因此要把握目前在學業上的空檔參賽。

趙小婷拍片解釋今年「唔讀醫」參賽:

翻唱片曾獲衛蘭Gareth.T力讚

當然,能順利入圍《聲夢傳奇2》,就要具備一定的唱功。趙小婷早在15歲因翻唱Dear Jane「愛情三部曲」而爆紅,除了Busking外,她也定期上載大量彈唱片段,包括:《心之科學》、《百年樹木》、《如果可以》、《記憶棉》、《笑忘書》、《難道喜歡處女座》、《Dear My Friend,》等。早前Pamela先後翻唱過《It’s OK To Be Sad》和《勁浪漫 超溫馨》,在IG更獲本尊衛蘭和Gareth.T(湯令山)留言讚好。

曾簽約星夢做菊梓喬師妹

而趙小婷之所以被看高一線,其中一個原因在於她過去與TVB已經有不少淵源。原來Pamela過去曾經與星夢簽約,成為TVB經理人合約藝員,2017年更曾經出席過星夢娛樂的活動,而上年《勁歌金曲》改革初期,趙小婷也曾經以網絡歌手身份亮相,在與JUDE(曾若華)合唱《零分》的環節更與《全民造星IV》20強趙展彤(VAL)同台交流。

獲家人鼓勵決心跳出舒適圈

參賽記招過後,趙小婷在IG上公布消息的同時,也向網民剖白內心感受。她坦言在截止前的3天想過退縮,決定要躲在自己的舒適區裡,安安定定做個醫學生及IG歌手,後來在媽媽及家姐鼓勵下,終於下定決心要報名參賽。她坦言:「最後我抱住一個信念:不要讓自己後悔,如果今年退縮,之後恐怕再沒有機會踏上大舞台,雖然老土,但年輕就是要搏盡!」

常見問題:

問:《聲夢傳奇2》趙小婷的吉祥物?

答:「超小型」,除了取自中文名的諧音,Pamela也認為與身型嬌小的特徵吻合。



趙小婷與「超小型」。(梁碧玲攝)

問:《聲夢傳奇2》何時首播?

答:6月11日(星期六)晚上8時30分,今屆有23位參賽者,合共18個參賽單位出戰,稍後更將加入馬來西亞及澳洲賽區的優勝者參賽。