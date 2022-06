ONE PROMISE巡唱獲Joey Tang做嘉賓　Anton揭因敏感咳嗽肋骨骨裂

樂隊ONE PROMISE由5月28日開始,過去兩星期走訪多個商場進行《I’ll Be Fine》Tour,昨日(12/6)來到五場巡迴演唱的最後一站,除了有逾百名粉絲「壹步兵」撐場外,亦吸引了大批觀眾圍觀,場面墟冚。ONE PROMISE大叫感動連番答謝粉絲的支持,又紛紛為巡迴演唱暫告一段落表示不捨得,希望公司可以加碼,以走勻全港演出為終極目標。

ONE PROMISE一如既往,演唱多首自己的作品,包括《壹步》、《當這地球沒有鐘》及《明年見》。來到最後一站,ONE PROMISE更特別邀請到新作《I’ll Be Fine》監製Joey Tang(鄧建明)一同演繹作品,期間四子不時走到人群面前作近距離互動,觀眾相當投入。當ONE PROMISE唱出最後一首歌曲《平凡人的自傳》後,觀眾不停高呼encore,四子十分識做,順應要求再次演唱《I’ll Be Fine》,把現場氣氛推至高點,為巡迴演唱劃上完美句號。

今場演出ONE PROMISE的摯愛繼續現身為他們打氣,其中有主音文廸媽媽、結他手天衡爸媽以及低音結他手Sora的老婆和兒子。而Rapper Anton被問到一直有低調撐場的女朋友林欣彤有否到場,他笑言女友在家已經常聽他練習rap歌,而且她亦有不少工作在身,固今次未有出席。Anton又講到,他自新冠肺炎康復後出現敏感咳嗽,近日更發現不斷咳嗽導致一條肋骨輕微骨裂,粉絲知道後心疼偶像,於是今日親自送上走甜滋潤飲品及藥品,貼心舉動令Anton非常感動。