Nowhere Boys 7月麥花臣開騷　結他控Kenneth預告或出動古董結他

樂隊Nowhere Boys將於7月23日在旺角麥花臣場館，舉行《Nowhere Boys “Know Where to Go” 音樂會 2022》，日前他們Instagram直播公布喜訊。下周四（23/6）早上10時，Telegram（TG）「Nowhere Boys & Girls 」會員享有優先訂票。

Nowhere Boys將在7月23日，於旺角麥花臣場館舉行《Nowhere Boys “Know Where to Go” 音樂會 2022》。

每次Nowhere Boys開騷，都會設定特別主題與觀眾互動，上次主題「選擇」，邊唱邊由觀場即場投選接下來唱的歌，非常有趣。鼓手Nate表示今次主題「太空旅行」，邀請觀眾穿旅行裝，鍵琴手漁佬說：「渡假feel？」Van笑說：「唔得，咁講Nate會著沙灘裝，我驚佢踢拖上台！大家要full gear，森林旅行裝，認真啲玩！」低音結他手 Hansun笑說：「可以帶埋行李箱，裝備齊全。」

除了設定Dress Code，Van透露今次開騷會加強舞台設計，他說：「好開心，我哋一直都好想喺麥花臣開騷，等咗好多年。而且今次演唱會比以往upgrade好多，包括會有一個好大嘅Video Wall，多咗好多視覺效果，多謝公司。」漁佬笑說：「過往我哋幾個人喺個台上走嚟走去，好似小型舞台劇，今次畫面上會更豐富。」每次開騷，結他控Kenneth都會帶幾支珍藏上台，上次出動絕世結他，他透露今次開騷考慮向朋友借出價值七位數的古董結他，其他成員聞言，立即笑言要交換樂器表演。

今次Nowhere Boys演唱會優先訂票屬TG群組會員限定。

音樂會詳情：



《Nowhere Boys “Know Where to Go” 音樂會 2022》

日期：2022年7月23日（星期六）

時間：8pm

地點：旺角麥花臣場館

票價：HK$680 / HK$380

主辦機構: 寰亞娛樂 / 東亞娛樂



“Nowhere Boys & Girls” Telegram會員優先訂票

優先訂票日期: 6月23日（上午10時）至6月25日（晚上11時59分）

優先訂票平台: HotdogTIX

優先訂票連結將會於“Nowhere Boys & Girls” Telegram內公佈。

