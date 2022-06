Nowhere Boys 7月麥花臣開騷　結他控Kenneth預告或出動古董結他

樂隊Nowhere Boys將於7月23日在旺角麥花臣場館,舉行《Nowhere Boys “Know Where to Go” 音樂會 2022》,日前他們Instagram直播公布喜訊。下周四(23/6)早上10時,Telegram(TG)「Nowhere Boys & Girls 」會員享有優先訂票。

