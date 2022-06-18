聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾盲唱技驚四座　吸引林奕匡Gin Lee爭崩頭

13歲趙紫諾在第二集《聲夢傳奇2》雖然同另外三位學員合唱，但歌唱技巧及聲綫線依然突出，深得評判喜愛。(《聲夢傳奇2》截圖）

《聲夢傳奇2》第二集於今晚（18/6）8點半播出第二集，一眾學員成五組，正式踏上舞台，並輪流進行盲唱合唱考驗，讓六位導師各自挑選3位心水學員。

趙紫諾Sabrina與蕭呈謙Nicole、任暟晴Jasmine及代表XiX的劉芷君Aster，合唱Lady Gaga的《Poker Face》，當中以趙紫諾Sabrina表現最得出，發揮穩定兼聲線辨識度高，感覺突出。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙紫諾第二集技驚四座



首集憑超班歌喉及唱功率先跑出的趙紫諾Sabrina及黃洛妍Janees，於第二集繼續技驚四座。其中只有13歲的趙紫諾與蕭呈謙Nicole、任暟晴Jasmine及代表XiX的劉芷君Aster一同唱出Lady Gaga的《Poker Face》，趙紫諾的表現一鳴驚人，更令Phil及Gin Lee爭崩頭搶人。唱畢之後，主持森美問趙紫諾Sabrina最喜歡那位導師，她表示最想Gin Lee挑選自己。Gin聞言後立即大讚趙紫諾唱功了得以非常淡定，更笑言自己都很想揀她入隊，可惜比Phil慢了一步。

趙紫諾在首集《聲夢傳奇2》唱 Olivia Rodrigo《 Traitor》，巳開始令一眼前一亮。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙紫諾年僅13歲擅長唱英文歌



其實在首集《聲夢傳奇2》趙紫諾Sabrina已經令觀眾有深刻印像，當時她唱了Olivia Rodrigo《 Traitor》，雖然只得13歲，但表現淡定，演出自然，片段上載YouTube後，累積了三百多個留言，大部份都驚訝趙紫諾的神級唱功，實力絕對不似一個小妹妹，亦讚她前途無可限量。

趙紫諾Sabrina7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。

趙紫諾7歲已開鋼琴獨奏會



趙紫諾Sabrina能夠在首兩集表現駕輕就熟，除音樂實力異常雄厚、舞台經驗亦相當豐富。四歲半開始學習彈鋼琴的她，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、曾在德國及荷蘭等多個國家舉行過多場鋼琴音樂會的中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等，7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除了鋼琴，趙紫諾Sabrina還擅長架子鼓，實力是Rockschool八級演奏文憑，並已擁有自己填詞及作曲的作品。

趙紫諾11歲時曾為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，不論台上或幕前都有豐富演出經驗。

趙紫諾8歲時在李雲迪鋼琴演唱會表演

趙紫諾Sabrina曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，包括第九屆中國施坦威鋼琴大賽、第4屆德國鋼琴公開賽、2018年「莫札特紀念獎」國際鋼琴公開賽、2018年維也納國際青少年鋼琴選拔賽等。演出經驗方面，趙紫諾Sabrina亦是數一數二，除了先後拍攝超過四十個廣告外，趙紫諾Sabrina 2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會。