聲夢傳奇2｜趙紫諾霸氣淡定私下好怕醜　同偶像鍾柔美合照超興奮

《聲夢傳奇》昨晚（25/6）播出第三集，六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）各自派出任暟晴Jasmine、趙小婷Pamela、Crystal、Angel、金仔及趙紫諾Sabrina進行對決；面對總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）點評，及現場25名專業評審評分。

趙紫諾Sabrina憑靚聲震撼無數網民。

趙紫諾Sabrina在台上霸氣淡定。

六歲與內地著名鋼琴家郎朗一起表演、十歲舉辦個人鋼琴演奏會的Sabrina，首兩集已憑超強履歷及超卓唱功大受關注，熱門指數持續攀升，獲封超班「大魔王」！今集Sabrina獻唱難度頗高的《說散就散》，不但聲線沉厚、音域亦相當廣，且感染力強，獲Eric Kwok大讚：「呢個世界發生咩事，點解十三歲係咁嘅？佢把聲好正，好厚、有啲沉同沙，希望佢唔好變聲。」

趙紫諾Sabrina擁有大量舞台經驗。

Chantel大讚趙紫諾Sabrina唱功。

最終趙紫諾Sabrina從25名專業評審手上獲得23盞綠燈，全場學員大表佩服，趙紫諾Sabrina自己亦難以置信。網民對於趙紫諾Sabrina表現亦一致讚好，指她「唱歌有感染力」、「前途無可限量」、「聲底靚」、「屈機」、「冇得輸」，又指她根本是爆燈之選，「超晒班」入硬決賽。在台上獻唱時有板有眼但略顯拘謹的趙紫諾Sabrina，一落台即回復「少女魂」，更曾極開心向製作組展示與偶像Yumi（鍾柔美）合照兼大呼是「我的驕傲」。

趙紫諾Sabrina私底下超可愛。

趙紫諾Sabrina原來係Yumi鍾柔美嘅粉絲！

昨晚第二高分的，是獲得19盞燈、另一熱門任暟晴Jasmine；3歲開始學唱歌劇的任暟晴Jasmine，經導師Gin Lee教導後擺脫「古典唱法」，以甜美靚聲獻唱《玉蝴蝶》，最終令Gin Lee滿意收貨：「好有自己諗法，根基都好紮實。」而出名「魔鬼」的舒文與伍仲衡則有感Jasmine感情欠奉，舒文更以激將法鼓勵任暟晴Jasmine：「玉蝴蝶愛嘅程度係去到死物都愛，係一個瘋狂嘅愛情，你明咗之後再大膽啲就得架喇，可以勁多30%。」

都係大熱嘅任暟晴Jasmine，佢條裙嘅設計好特別。

任暟晴Jasmine樣子甜美。

第三最高分則為獲得17盞綠燈、同為熱門的趙小婷Pamela，之前遭Eric Kwok批評唱歌似「新聞報導員」的她，今集贏回Eric Kwok正評謂：「成件事好見得人。」 至於獻唱《早班火車》的金仔，雖則只獲16盞綠燈，但網民卻普遍認為他唱得不俗，不但透氣聲控制得好，唱歌亦很有感情。

昨晚同陷陶汰邊緣的有之前已跌過入危險區的Angel，及在網絡頗受歡迎的Crystal，前者型格Look跳唱《發熱發亮》、後者則以可愛造型跳唱《I Wish》。Crystal最終因音準問題獲得8盞綠燈，成首位出局學員。

Angel與Crystal。

對於Crystal出局，不少學員大感意外及流淚，其中與Crystal感情要好的Jasmine更是一聽到結果已哭成淚人，更在後台等候Crystal與對方相擁爆喊，Crystal事後怪責Jasmine搞喊自己：「我見到Jasmine喊，我就忍唔住。我哋應承過大家唔同組唔緊要，只要可以一齊走到後啲就好。當我知道我第一個被Foul，我攬住佢諗起之前講過嘅嘢，我就忍唔住。」面對好友出局不知如何是好的Jasmine，向Crystal伸出友誼之手謂：「你今晚搵我啦！」卻慘遭Crystal淘氣派檸檬：「我唔想見到你呀！（因為唔想喊）」，二人間互動相當有愛。