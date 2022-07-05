叱咤籃球賽MIRROR ERROR力撐　生力軍姚焯菲炎明熹呂爵安齊獻聲

因為新冠肺炎一波又一波疫情，令娛樂圈兩年多幾近停擺，很多演出無奈取消或延期。商台宣布9月份將連開三騷，更以相隔多年復辦的《903 AllStar 籃球賽》作頭炮，張敬軒、MIRROR、ERROR等將齊齊落場比拚﹗

商台宣布9月份將一連舉辦三個大騷。（商台facebook）

80年代起商台曾多次舉辦巨星慈善籃球賽，不少巨星如張國榮、陳百強、林憶蓮、周杰倫等都曾參與，網上找到的片段已是十年前2012年賽事。根據商台公布，9月3日晚上7時30分，將在亞洲國際博覽館Arena舉行《903 AllStar 籃球賽》，張敬軒、MIRROR、ERROR、ANSONBEAN、DearJane成員Tim 及Jackal、Gareth.T、方力申、林奕匡、陳柏宇、陳健安、張蔓姿、張繼聰、馮允謙、黄妍將同場較勁﹗

商台相隔多年再舉辦明星籃球賽，MIRROR ERROR將全員到齊﹗（商台facebook）

另外早前因為疫情延期的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，以及《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》，亦分別在9月6日及9月9日，假亞博Arena舉行。後者更雲集一眾樂壇新星破天荒合作，包括ANSONBEAN、before the night ends、ERROR成員193及Fatboy、Manson張進翹、MC$oho & KidNey、MC張天賦、MIRROR成員Lokman及呂爵安、力臻、李妍、炎明熹、姚焯菲、張蔓姿、惡夢扭蛋及薛晉寧。兩個騷合辦機構Katch亦在網上列出換飛詳情供大家參考。

早前因為疫情延期的《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將在9月6日舉行。（商台facebook）

《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》，亦分別在9月6日及9月9日雲集一眾樂壇新星破天荒合作。（商台FACEBOOK）