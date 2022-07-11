細貓應智越10月舉行首個演唱會　希望在舞台答謝歌迷的支持

由2020年首支派台歌「約你跳舞」出道至今，集跳、唱及創作於一身的細貓應智越將於10月29日，在麥花臣場館舉行名為「MR LITTLE CAT CONCERT 2022」的首個人演唱會，並將於 7/25 日進行優先預訂門票。

細貓表示剛出道時，多間演唱會主辦商已邀請他開個唱，不過他覺得那時時機尚未成熟，而這兩年終於推出多首自己有份創作的歌曲，也獲得外界支持和讚賞，所以認為今年是時候在舞台上答謝大家長久以來的支持。他表示除了希望能用喜歡的音樂去表達自己，讓大家看到他這幾年的準備和進步，以及沒有忘記對音樂的初心，更透露會和製作團隊商量通過重新編排的歌曲和舞蹈，把以往在韓國修讀音樂課程時的苦與樂和現場觀眾一起重溫，也希望大家屆時能感受到他把 Canton-pop 結合 K-pop，將兩種截然不同的音樂文化結合在一起的那份心思。

由於是首次舉行個人演唱會，應智越希望每一部份也能做到十全十美。單是演唱會海報便換上多套服裝拍攝，從中揀選最佳效果的一套成為海報主畫面。細貓也特別灌錄新歌作為演唱會的宣傳歌，並將於演唱會記者會時公開。而為了有更好的身型和體能去應付屆時舞台上的種種挑戰，細貓巳開始接受健身教練魔鬼式訓練，幸好一向是「健身控」，以往在韓國當練習生時已培養出有規律的健身模式，細貓説只要能看到歌迷對他首個個人演唱會的演出拍手讚好，一切再艱辛的訓練和預備也是值得。