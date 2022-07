專訪｜廿四味Phat JBS撐本地Rapper水準高　Hip Hop文化成新趨勢

香港史上首個Hip Hop頒獎禮《Whats Good Music Awards 2022》即將於8月6日在香港會議展覽中心舉行,作為發起人,廿四味成員Phat、JBS、Greytone Music創辦人Keni及JB,告訴大家Hip Hop唔再係Gimmick,香港的Hip Hop圈雖然規模不及外國,但技巧已高於水平。



採訪、撰文:關穎賢

攝影:梁碧玲



《Whats Good Music Awards 音樂頒獎典禮2022》即將於8月6日舉行。

阿Phat在Hip Hop界打滾多年,由LMF到廿四味,一直都有個想法「頒獎典禮幾時先會有最佳Hip Hop、最佳男女Rapper嘅獎?」,作為好兄弟,JBS將一席話銘記於心,直至2022年終能圓夢。JBS提到兩人在YouTube頻道訪問了本地Rapper Akiko時得知每間中學都有Rapper後,便立即著手舉辦這個頒獎典禮,希望做一個拒絕小圈子,最公平公正的頒獎禮。

今次的首屆Hip Hop頒獎典禮源自阿Phat多年來的夢想。(梁碧玲攝)

Hip Hop被香港主流視為「異類」?

對於Hip Hop這個類別在過往多年從來沒有在樂壇四大頒獎典禮出現過,JBS直言不解為何這麼流行的音樂類別會沒被認可,認為有人聽就一定會有懂得欣賞:「唔使講,咪自己搞囉!」Keni就表示樂壇頒獎典禮並不是分音樂類別去設獎項,如果未能打入競賽平台根本無法入圍。JBS直言:「唔理你係邊個單位,我地同你有無beef都好,好嘅話就入嚟一齊玩,唔會杯葛,唔會小圈子,你玩呢類音樂嘅人,真係勁,被認可嘅,畀個獎佢。 」

Keni就表示樂壇頒獎典禮並不是分音樂類別去設獎項,如果未能打入競賽平台根本無法入圍。(梁碧玲攝)

Hip Hop唔只係Rap幾句

舉辦頒獎禮除了是隊音樂人的肯定,亦是文化教育重要的一環,JB指在香港Hip Hop文化還未鐵實的時候,很難去接受有這件事發生:「Whats Good Music Awards係一個教育 ,話你知Hip Hop已經唔再係gimmick。唔係加兩句Rap就好Hip Hop,加啲Rap就係呢個圈子。Hip Hop係一個鐵鐵實實嘅文化、力量、lifestyle,唔係加句Rap、戴帽好X型,紋晒身就好Hip Hop,Hip Hop係好認真。」

JB指舉辦頒獎禮其實是文化教育的一環。(梁碧玲攝)

本地Rapper水準高

其實香港的Hip Hop圈子規模雖小,但創作技巧已高於水平。作為LMF及廿四味的「老鬼」,阿Phat對於圈子發展得日漸成熟亦感到安慰:「由以前我地想搵廣東話Rap好難、到依家作品多到每日都聽唔切,係好厲害嘅一件事。」提及現時不少流行曲都加入Rap的部分,JBS即笑言:「做得好聽,有feel,it’s great,但Rap到九唔X搭八,就係戇XX,多X餘。」而JB則指今次舉辦頒獎禮的原意是音樂行先:「好聽咪好聽囉,話因為你個人好XX,你做咩歌都X。」

JBS表示本地Rapper水準高。(梁碧玲攝)

唱片公司令歌手做唔到自己?

自細已經開始聽Hip Hop的JBS透露熱愛Hip Hop的原因,是因為Hip Hop夠真,亦沒那麼多限制。以唱片公司為例,歌手接受訪問時有很多話題都不能談及,變了令歌手不能有話直說:「做自己好緊要,真唔代表係XX仔,just being real and be yourself,唔代表唔Respect,大家唔好誤會。」因時代的改變,不少觀眾已經看厭了歌手巨星的高姿態,還是夠真夠貼地才能吸引大眾,這亦是年輕一代逐漸愛上Hip Hop的理由。

四人熱愛Hip Hop文化的原因是因為Hip Hop夠真。(梁碧玲攝)

香港人音樂口味好被動?

在這個資訊氾濫的年代,有多少人是認真聽音樂?講到香港人的音樂口味,JBS爆出一句:「香港好多人唔聽音樂,嚇X死我!」JB解釋音樂在全球多國都是必須的娛樂,但香港始終是金融體系下成長的都市,加上香港作為投機的地方,令做音樂變得廉價:「香港係一個搵錢嘅地方,用錢去堆砌嘅城市,香港係搵唔到錢就斷定你成唔成功嘅地方。」由於工時過長,在有限的時間內選擇娛樂的方式,音樂很自然會被放到最後。

香港人在音樂方面很保守,只會聽流行曲,聽慣某歌手的歌就會狂Loop,不會去發掘或嘗試了解不同類別的音樂。阿Phat經常提在口邊,要養成聽音樂的習慣,回到家可以將音樂或收音機取代電視取得音源,從而培養出聽不同音樂的習慣:「下下都等人餵咩?」

香港的Hip Hop文化

Hip Hop其實並不是什麼新事物,由70年代開始由邊緣性次文化演變成現今國際樂壇中最多人聽的音樂類別,只是香港走得比人慢。不過對於Hip Hop逐漸在香港崛更普及,JB坦言這反應出Hip Hop的價值愈來愈高,接受性亦比過去大:「香港嘅Hip Hop文化已經唔只係indie或者underground嗰班人先會聽。依家比較lifestyle少少,同埋hip hop嘅類型都多咗,有好多唔同議題可以講,唔係下下都只係好反叛嘅內容,Hip Hop入面都有好多情歌可以寫得好真摯。 」

4位主創渴望打造本地Hip Hop平台讓Hip Hop界的藝人得到更多機會,所以《Whats Good Music Awards》會持續舉辦,讓大家知道香港有屬於自己的獨特Hip Hop文化。

《Whats Good Music Awards 音樂頒獎典禮2022》

日期:2022年8月6日(星期六)

時間:晚上7時正開始

地點:香港會議展覽中心Hall5BC