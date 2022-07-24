Nowhere Boys開騷兩度Encore　唱AK《信之卷》為觀眾紅館睇騷預演

香港樂隊 Nowhere Boys 昨晚（23日）在旺角麥花臣場館舉行「Know Where to Go 音樂會2022」，全場爆滿，兩度Encore，完場前主音Van台上約定Fans在下一個更大的舞台見面，全場歡呼。演唱會由歌曲《無處遊人》、《小丑》、《狂人日記》和《普通華》揭開序幕，一開場觀眾全都站起來歡呼。而好友陳健安、Hotcha的張惠雅（Regen）和蔡穎恩（Evelyn）在台下捧場跟住跳，就連綵排時扭傷腳的低音結他手Hansun都跳足全場。

樂隊 Nowhere Boys 昨晚（23日）在旺角麥花臣場館舉行演唱會。

主音Van表示因為疫情，已接近十個月沒有開騷，心情緊張又興奮。

Nowhere Boys成軍七年，一直在不同場地表演，幾乎每星期都有演出，主音Van表示因為疫情，已接近十個月沒有開騷，心情緊張又興奮，他在台上說：「呢段時間Hansun連囡囡都出咗世。（台上大銀幕播出BB女的相片）佢好可愛，臉珠好似個小蘋果。」Hansun稱囡囡年紀太細不能到場睇騷，他台上唱《致旅途中的我》送給囡囡將來欣賞。而琴鍵兼小提琴手漁佬的囝囝就有到場，六歲的時「魚毛」戴著耳機跟音樂跳舞，十分有趣。好友陳健安亦台下捧場，無伴奏合唱組合SENZA A Cappella擔任表演嘉賓，表演《浪子心聲》、《獅子山下》和《早班火車》等。

今次演唱會以旅程為主題，唱出不同國家風格的歌，除了英文歌和日語歌，他們還唱了為Mirror的江𤒹生（AK）作曲和編曲的《信之卷》，Van台上稱：「呢首歌係俾大家為下星期紅館預演，到時大家一齊跳呀！」全場觀原地跳，非常震撼！而音樂會尾聲，以一系列搖滾歌《生死時速》、《That’s Why》、《愛情動作神功》上陣，主要講英語的鼓手Nate在《狂想曲》用廣東話Rap，咬字清楚，全場尖叫！Encore時，Nowhere Boys換上T恤唱《The Boy Who Wouldn’t Grow Up》和《大步走》。之後觀眾不肯離開再度Encore，他們再上台唱最後一首歌《我們的航海時代》後，Nowhere Boys約定Fans在更大的舞台再見，演唱會圓滿結束。