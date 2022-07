Nowhere Boys開騷兩度Encore　唱AK《信之卷》為觀眾紅館睇騷預演

香港樂隊 Nowhere Boys 昨晚(23日)在旺角麥花臣場館舉行「Know Where to Go 音樂會2022」,全場爆滿,兩度Encore,完場前主音Van台上約定Fans在下一個更大的舞台見面,全場歡呼。演唱會由歌曲《無處遊人》、《小丑》、《狂人日記》和《普通華》揭開序幕,一開場觀眾全都站起來歡呼。而好友陳健安、Hotcha的張惠雅(Regen)和蔡穎恩(Evelyn)在台下捧場跟住跳,就連綵排時扭傷腳的低音結他手Hansun都跳足全場。

樂隊 Nowhere Boys 昨晚(23日)在旺角麥花臣場館舉行演唱會。

主音Van表示因為疫情,已接近十個月沒有開騷,心情緊張又興奮。

Nowhere Boys成軍七年,一直在不同場地表演,幾乎每星期都有演出,主音Van表示因為疫情,已接近十個月沒有開騷,心情緊張又興奮,他在台上說:「呢段時間Hansun連囡囡都出咗世。(台上大銀幕播出BB女的相片)佢好可愛,臉珠好似個小蘋果。」Hansun稱囡囡年紀太細不能到場睇騷,他台上唱《致旅途中的我》送給囡囡將來欣賞。而琴鍵兼小提琴手漁佬的囝囝就有到場,六歲的時「魚毛」戴著耳機跟音樂跳舞,十分有趣。好友陳健安亦台下捧場,無伴奏合唱組合SENZA A Cappella擔任表演嘉賓,表演《浪子心聲》、《獅子山下》和《早班火車》等。

今次演唱會以旅程為主題,唱出不同國家風格的歌,除了英文歌和日語歌,他們還唱了為Mirror的江𤒹生(AK)作曲和編曲的《信之卷》,Van台上稱:「呢首歌係俾大家為下星期紅館預演,到時大家一齊跳呀!」全場觀原地跳,非常震撼!而音樂會尾聲,以一系列搖滾歌《生死時速》、《That’s Why》、《愛情動作神功》上陣,主要講英語的鼓手Nate在《狂想曲》用廣東話Rap,咬字清楚,全場尖叫!Encore時,Nowhere Boys換上T恤唱《The Boy Who Wouldn’t Grow Up》和《大步走》。之後觀眾不肯離開再度Encore,他們再上台唱最後一首歌《我們的航海時代》後,Nowhere Boys約定Fans在更大的舞台再見,演唱會圓滿結束。